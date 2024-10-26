就市論勢／IC設計、IP股 伺機回補

盤面分析

台股昨（25）日上揚155點，漲幅0.6%，收23,348點，不過本周周線中止連三紅，全周跌138點，周線跌幅0.5%，日均量3,546億元。

本周三大法人中外資與投信連袂加碼，合計買超208.32億元。其中外資買超323.1億元，連續第三周站在買方，投信更是連續第21周買進，單周買超金額55.9億元，僅自營商賣超170.7億元。

指數來到高檔，且距美國總統大選時間日趨接近，美股與台股皆出現高檔震盪趨勢，加上選情白熱化，川普與賀錦麗民調結果拉鋸，投資人觀望氣氛愈發濃厚。

目前正值美股超級財報周，將登場企業包括Google、微軟、Meta、英特爾、蘋果等重量級公司，AI指標股輝達財報預計11月21日發布，屆時這些企業營運表現與產業展望，將成為重要市場指標。

投資建議

晶圓龍頭大廠法說會釋出AI需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業出現復甦跡象，加上第4季輝達GB200將開始出貨，旺季效應仍在，也讓整體產業鏈吃了定心丸。預估本季台股仍有機會挑戰7月高點，只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息，AI相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。

選股方面，仍可持續聚焦AI與先進封裝，包括半導體封測、測試介面、設備等，並可伺機回補IP、IC設計族群。另外，隨旺季行情將啟動，可留意基期偏低和營運仍有上修空間個股。