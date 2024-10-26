ETN趨勢導航／元大櫃買半導體N 漲2.9%

美國總統大選及美股大型科技股財報等變數干擾，市場氛圍轉趨觀望，台股本周隨美股同步拉回整理，守住10日線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大櫃買半導體N（020023）單周上揚2.94%，登冠軍寶座。

共和黨總統候選人川普當選機率攀高，美元指數及10年期公債殖利率雙雙升至近三個月高點，加上大型科技股將密集公布財報，壓抑追價動能，台股本周高檔整理，集中市場受到台積電及人工智慧（AI）股拉回衝擊，單周跌138點或0.59%，終止連二紅，櫃買市場則是反彈創波段高點後陷入震盪，周線漲1.42點或0.52%，黑翻紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周共有十檔績效打敗兩市大盤，其中，元大櫃買半導體N隨櫃買市場反彈，單周漲幅達2.94%居冠，元大IC設計N、統一IC設計臺灣N排名二、三，漲幅分別為2.85%、2.66%。

本周績效前段班主要分布於IC設計、蘋果、高股息等特色，富邦蘋果正二N、富邦行動通訊N、統一微波高息20N、富邦特選蘋果N、統一價值成長30N、統一智慧電動車N、元大ESG高股息N等前段班，本周漲幅亦在0.65%至2.42%不等。