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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

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一周熱門零股／元大高股息 成交奪冠

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易 圖／經濟日報提供
近一周零股交易 圖／經濟日報提供

台股一方面在台積電（2330）法說會釋放AI需求旺盛利多，一方面又在美國總統大選進入拉鋸階段，美債殖利率走升，行情震盪，零股投資人退場觀望，不僅成交量能萎縮，台積電還讓出蟬聯數周的交投冠軍寶座，高股息ETF成為市場最愛，元大高股息躍居零股交投冠軍。

在財報方面，本周特斯拉、德儀等財報持續為需求前景帶來更多線索，美國小型股短線重回高檔，市場風險情緒回穩，若無突發利空，美股、台股表現可期中，將帶動零股市場交投活絡。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大高股息、鴻海、國泰永續高股息、台積電、富邦台50、群益台灣精選高息、元大美債20年、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、國泰20年美債，十檔標的交易量較上周減少。

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