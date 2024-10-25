美國重量級龍頭股財報、大選影響 台股居高震盪

台股25日上揚155.93點，漲幅0.67%，指數收在23,348.45點，不過周線下跌138.82點，周線跌幅0.59%，日均量3,546.34億元，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，預估美國大選過後，股市將回歸經濟基本面表現，選股建議可持續聚焦AI與先進封裝，包括半導體封測、測試介面、設備等，並可伺機回補IP、IC設計族群。

台股本周三大法人由外資與投信連袂加碼，外資買超323.1億元，連續第三周站在買方，投信法人更是連續第21周回補，單周買超金額55.99億元，僅有自營商賣超170.77億元，三大法人合計買超208.32億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，隨著指數來到相對高檔，且距離美國總統大選時間日趨接近，美股與台股皆出現高檔震盪趨勢，加上選情進入白熱化，川普與賀錦麗的民調結果不斷拉鋸，投資人觀望氣氛也將愈發濃厚，不過預估美國大選過後，股市將回歸經濟基本面表現，且看好選後進入年底美國企業開始執行庫藏股買回旺季，預估今年美國企業買回庫藏股金額將較去年多出20%，對美股表現來說將有加分效果。

黃新迪指出，目前正值美股超級財報周，下周將登場的企業包括Google、微軟、Meta、AMD（超微）、英特爾、蘋果等重量級公司，而AI指標股輝達（NVIDIA）財報則預計11月21日發布，屆時這些企業的營運表現與產業展望，將成為重要的市場指標。

台股方面，黃新迪說明，日前晶圓龍頭大廠法說會釋出AI需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業也出現復甦跡象，加上第4季輝達GB200將開始陸續出貨，旺季效應仍在，也讓整體產業鏈吃了定心丸，預估本季台股仍有機會挑戰7月高點，只要下個月輝達法說釋出樂觀訊息，AI相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。

就企業獲利角度來看，黃新迪表示，保德信預估2025年企業獲利仍有年增12.8%的空間，成長幅度則呈現前低後高逐季走高走勢，獲利主要來自電子產業，台股評價面也有機會隨企業獲利成長而再提升。

選股上，黃新迪建議，仍可持續聚焦AI與先進封裝，包括半導體封測、測試介面、設備等，並可伺機回補IP、IC設計族群，另外隨旺季行情將啟動，可留意基期偏低和營運仍有上修空間之個股。