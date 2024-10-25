外資買超179億元 買最多竟是它…星宇掛牌首日卻遭大賣

台股25日以23,348.45點收盤，上漲155.93點，三大法人中投信賣超，外資則是買超179.15億元，外資買超緯創（3231）21,165張最多，其次則是買超長榮航（2618）、華航（2610）；但是首日掛牌上市的星宇航空（2646）則是遭外資賣超9,581張，居外資賣超個股第二名。

台股早盤以23,255.07點開出，尾盤一度拉升至23,388.53點，終場收在23,348.45點，權王台積電收在1,065元，漲幅0.47%，鴻海以216元收盤，漲幅2.13%，首日上市的星宇航空盤中一度衝達32元，終場收在30.75元，漲幅53.75%，成交量逾25萬張，蜜月行情亮麗；另外，特斯拉大漲22%也拉升相關概念股走強。

三大法人合計買超180.11億元，包括外資買超179.15億元，投信賣超4.86億元，自營商買超（合計）5.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.15億元，自營商（避險）買超8.98億元。

統計外資買超前十大個股依序是緯創、長榮航、華航、鴻海、新光金、元大滬深300正2（00637L）、中信中國50正2（00753L）、仁寶、元大台灣50（0050）、京元電子等；緯創居外資買超冠軍，其次則是買超長榮航20,730張，買超華航18,413張，鴻海也獲外資買超14,619張。

統計外資賣超前十大個股依序是聯電、星宇航空、玉山金、力積電、元大台灣價值高息（00940）、遠東銀、群益台灣精選高息（00919）、華邦電、期街口布蘭特正2（00715L）、野村全球航運龍頭（00960）等。

外資賣超聯電21,173張，居單日賣超冠軍，其次則是賣超星宇航空9,581張，為外資單日賣超第二名，另外，玉山金遭外資賣超7,535張，為第三大外資賣超個股。