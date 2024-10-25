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外資買超179億！星宇掛牌首日大漲竟遭倒貨 反手加碼長榮航、華航

中央社／ 台北25日電
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（左四）與證交所董事長林修銘（右四）一起擊鼓慶賀，一開盤以25.95元開出，隨後10分鐘就破29元，蜜月首日大漲逾45%。記者潘俊宏／攝影
星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒（左四）與證交所董事長林修銘（右四）一起擊鼓慶賀，一開盤以25.95元開出，隨後10分鐘就破29元，蜜月首日大漲逾45%。記者潘俊宏／攝影

科技權值股帶領下，台股今天終場上漲155.93點，收在22348.45點，中止連3黑，收復10日均線約23277點，成交值新台幣3004.72億元；據證交所統計，三大法人今天合計買超180.11億元。

觀察三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超179.15億元，中止連2賣，自營商買超5.82億元，投信賣超4.86億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為緯創2萬1165張、長榮航2萬730張、華航1萬8413張。

外資今天賣超前3名包括聯電2萬1172張、星宇航空9580張、玉山金7534張。

值得注意的是，星宇航空興櫃轉上市，今天掛牌首日股價大漲53.75%，收盤衝上30.75元，不過卻遭外資大賣，居賣超榜第2名，長榮航、華航分居外資買超榜第2、3位。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，美國總統大選逼近，投資人陷入觀望。由於川普言論經常比較激進，容易引起市場疑慮，但畢竟川普已當過1任總統，從上次經驗來看，川普選前激進，選後會有一套較平緩的作法，不用過度擔心。

蔡明翰認為，歷史經驗來看，美國大選只要和平落幕，代表不確定性因素消除，不論誰當選，選後美股走高的比例居多；現階段投資人應該逐漸把注意人移回企業財報，下週將進入科技股的超級財報週，包括蘋果、微軟、Google、Meta、Amazon等美國科技七巨頭成員都將公布財報，可能造成股市動盪加大。

外資 星宇航空 華航 長榮航

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