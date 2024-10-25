台股上漲155點 三大法人買超180億元

台股25日守住十日線，收在23,348.45點，上漲155.93點，漲幅0.67%，成交量3,004.72億元，三大法人買超180.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超179.15億元，投信賣超4.86億元，自營商買超（合計）5.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.15億元，自營商（避險）買超8.98億元。

台積電（2330）收1,065元，漲幅0.47%；鴻海（2317）收216元，漲幅2.13%。星宇航空（2646）25日以承銷價每股20元正式掛牌上市，早盤以每股25.95元開出，收30.75元，漲幅53.75%，盤中最高價達32元，大啖蜜月行情，成交量衝破25萬張。特斯拉昨大漲22%，相關概念股走強，同致（3552）、華孚（6235）、聯嘉（6288）、佳和（1449）漲停亮燈。