台股收盤上漲155點 單周跌138點、周線收黑

台股25日收盤上漲155.93點，終場以23,348.45點作收，成交量3,004.72億元；台積電（2330）收盤價1,065元，上漲5元、漲幅0.47%。台股指數本周收黑K，單周下跌138.82點。

今日成交金額大且走高為：緯創（3231）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、星宇航空（2646）、鴻準（2354）、新唐（4919）、晟銘電（3013）、一詮（2486）、菱光（8249）、嘉澤（3533）及欣興（3037）；成交金額大且疲軟者有：聯鈞（3450）、世芯-KY（3661）、光聖（6442）、旺矽（6223）、威盛（2388）、全新（2455）、貿聯-KY（3665）、零壹（3029）、銘鈺（4545）、訊芯-KY（6451）及祥碩（5269）。

統一證券表示，AI長期趨勢仍是科技圈重要指標，因此，未來一周CSP大廠財報及11月Nvidia財報及展望，將作為台廠AI供應鏈產業後盾。台股上周突破9月高點，但日KD未同步突破前高，技術指標出現背離，盤面主流忽強忽弱，漲勢逐漸降溫，且下跌家數遠高於上漲家數，顯示台股位居高檔，在無更多利多催化劑挹注下，美國大選前盤面氣氛偏向觀望，預期呈現月線上震盪格局。櫃買指數維持箱型震盪，目前內資態度轉為保守，漲多中小型股應留意獲利賣壓。

台指選擇權P/C值回落至69.37，通常100以下難有走揚續航力。台股短期技術面出現背離，盤面類股輪動快速，增加操作難度，投資人觀望氛圍上升。投資人可逢低採取分批進場的方式，選股方向挑台積電相關、AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、航空等族群。