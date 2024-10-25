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特斯拉衝刺AI量能 緯創受惠大 股價站上5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

特斯拉第3季財報優於華爾街預期，且釋出今、明年交車量都將持續增長的訊息，周四股價大漲22%，創下2013年5月以來最大單日漲幅；執行長馬斯克宣布將全力衝刺AI量能，市場預期緯創（3231）將是受惠最大的廠商，25日股價開高走高，站上5日線，盤中漲幅逾4%。

特斯拉上季財報亮眼，單季營收251.8億美元，年增8%，略低於市場預期，但淨利21.7億美元，年增17%，經調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師預期，終結獲利連四季下滑頹勢；毛利率19.8%，年增1.9個百分點，遠高於市場預估的16.8%。

特斯拉表示，交車量持續增長，預期今年交車量將小幅成長，執行長馬斯克表示，明年交車量成長幅度將達20~30%；2025上半年規劃生產較平價的車款如期進行，馬斯克說，明年平價車款搭配美國政府獎勵措施，價格可以壓到3萬美元以內。

另外，Cybercab與自駕計程車計畫順利，希望2026年開始生產，馬斯克表示，最終將每年生產200萬輛Cybercab，甚至可達400萬輛，2025年在德州和加州提供無人駕駛乘車服務；Cybertruck也首度獲利、Semi電動卡車明年底量產。

馬斯克還宣布將全力衝刺AI量能，以訓練自駕車系統，旗下德州超級工廠安裝2.9萬組輝達（NVIDIA）H100晶片的AI伺服器之外，將擴大建置力道，預計10月底前增量逾7成，屆時總量將達5萬組，用來訓練自駕車「大腦」；業界看好，台廠緯創可望成為特斯拉衝刺AI布局的大贏家。

特斯拉股價上漲，營運展望優於預期，除帶動相關概念股的漲勢外，緯創也受惠特斯拉衝刺AI題材，25日以110.5元開出，股價一度拉升至116元，盤中漲幅逾4%，成為AI股的領軍指標。

AI 特斯拉 緯創

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