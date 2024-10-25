特斯拉大漲22% 概念股衝高強漲

特斯拉第3季獲利年增17%，遠高於分析師預期，加上執行長馬斯克預估明年交車量成長幅度將達20%至30%，特斯拉股價昨大漲22%，帶動台股相關概念股齊揚，同致（3552）盤中漲停，聯嘉（6288）大漲逾7%，華孚（6235）漲幅逾6%，亞光（3019）、和大（1536）漲幅逾4%。

特斯拉上季財報表現亮眼，淨利年增17%至21.7億美元，經調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師預期，終結獲利連四季下滑頹勢；毛利率年增1.9個百分點至19.8%，遠高於市場預估的16.8%。汽車業務部分，營收年增2%到200億美元，毛利率年增2.5個百分點至17.1%。

特斯拉表示，儘管總體經濟環境持續嚴峻，仍預期2024年交車量將小幅成長。關於明年的交車輛，馬斯克表示，他的「最佳猜測」是明年交車量成長幅度將達20%至30%，原因是「較低成本的車款」與「自駕的到來」。

值得注意的是，特斯拉旗下電動皮卡Cybertruck首度獲利，在美國市場是僅次於Model Y與Model 3的第三暢銷電動車，並囊括電動皮卡近半市占率，正緊急拉升Cybertruck產能。

Cybertruck台系供應鏈華孚主要供應車用顯示器支架，近年來也切入車身結構件，該公司近年來積極擴產，包括中國大陸馬鞍山廠、含山廠、當塗廠均有擴產計畫；其中，當塗廠將在今年底量產，而越南廠則預估明年第4季完工。

聯嘉先前在法說會上指出，歐洲車燈模組營收穩定成長，陸續取得韓系和日系國際車燈大廠認證和車燈模組訂單；次世代LED已接單並於今年第4季開始貢獻營收。

特斯拉周四大漲22%，創2013年5月以來最大單日漲幅，收260.48美元，也帶動台股的特斯拉概念股齊漲，同致盤中漲停至90.2元，聯嘉急拉衝上30元，漲幅逾8%，華孚也有超過5%的漲幅。