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網家（8044）又漲停…為何統一要花錢買虧損的電商？ 艾蜜莉曝可能的五個原因

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
網家公告，通過私募普通股案，引進統一參與認購其私募普通股。圖／PChome 24h購物提供
網家公告，通過私募普通股案，引進統一參與認購其私募普通股。圖／PChome 24h購物提供

＊原文發文時間為10月24日

今天網家（8044）一開盤就漲停，有大大掛漲停跟著排隊搶買：「昨天搶演唱會門票、聯名卡包、今天再搶網家」等等...不是能排隊的就要跟著搶吧！

網家股價漲停，主要是統一參加網家私募，一共是61,694,120股未來可能會是持股30%的大股東，而且預計會取得兩席董事席次，但最終結果還是要等12/19網家的股東臨時會才能確定。

網家已經連續虧損2年，到今年上半年仍然持續虧損，對網家來說這次引進統一私募，未來經營上有了營運資金、強化財務結構，且運用統一的資源達成規模經濟，再進一步降低成本，提高價格競爭力，短期看來是一舉多得的大利多，而這次網家的私募，也有傳言遠傳想競爭，只是意念不合，因此最後和統一達成共識。

對於統一來說，這一年來積極拓展電商這塊版圖，從去年的iOpen mall，到今年再和雅虎合資電商合資公司，最後就是今天入主的PChome，但前面這些佈局，目前還沒有看到明顯的效益及動作，走入主PChome的這步棋也還是有非常大的變數，是好是壞，還是要拉長時間來看了，我不會因此衝動急著買進統一來卡位。

有大大說看不懂統一為什麼要一直買虧損的電商，我整理了一下，可能的原因大致上是：

1.搶數位經濟的先機

2.全通路整合策略

3.電商未來的長期潛力

4.投資換取時間與空間

5.整合資源以提升效率

總結來說，消費者習慣改變以及科技進步，電商這一塊餅非常大，而統一起步晚，因此透過入主、收購原有的大電商，等於能夠快速獲得相關產業、領域的經驗、技術及顧客資料庫，可以說是以「投資」換取時間和空間。

我們可能看不懂這一步棋，但說不定統一早就已經有一連串的策略了...？

當然有一點是肯定的，就是投資一定伴隨風險，統一在電商這塊看起來是走「危機入市」的路線，那這點我就一邊觀察，一邊等待好價格來買吧！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PChome 消費者 漲停 網家 財務 電商

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