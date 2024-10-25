台股早盤漲逾百點 台積電上揚5元開1,065元

台股25日開盤指數為23,255.07點，上漲62.55點，早盤漲逾百點，來到23,375.42點。台積電（2330）開盤價為1,065元，上漲5元。

群益投顧表示， 美國總統選情陷入膠著，各大企業陸續選邊站，倒數計時階段雙方攻勢日益白熱化，提出的美中關係相關言論將牽動台股表現。近日台積電股價呈現漲多拉回走勢，台股指數亦逐步走弱，24日更填補10月18日向上跳空缺口；儘管如此，目前均線仍呈現多頭格局。根據往年紀錄，美國總統大選後，美股上漲機率較高、有利台股表現，短線挑選基本面佳、股價基期低個股，趁股價拉回時逢低布局。

操作題材可留意：

1.低軌衛星概念股未來前景看旺─衛星產業發展日趨成熟、衛星發射成本逐年下降、相關設備製造成本降低，使太空產業朝向商業化發展，帶動整體產業鏈興起。國際機構TrendForce預測2021~2025年全球衛星市場產值將由2,830億美元提升至3,570億美元，年複合成長率（CAGR）達2.6%。隨著5G與低軌道衛星的需求及應用不斷擴增，可望為相關地面設備與零組件帶來龐大商機。

2.特斯拉為強化自駕能力再加大投資AI運算─特斯拉執行長馬斯克10月24日宣布為提升自駕車系統能力，將全力衝刺AI量能，除了現有旗下德州超級工廠安裝2.9萬組輝達H100晶片的AI伺服器外，將擴大建置力道，預計10月底前增量逾七成，屆時總量將達5萬組。 2024年特斯拉預計投入100億美元AI相關資本支出中，約三分之二用於採購輝達晶片上。

周四（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,374.36點，下跌140.59點、跌幅0.33%；S&P500指數上漲0.21%；那斯達克指數上漲0.76%；費半指數上漲0.51%。台積電ADR跌1.46%，收在197.93美元，較台北交易溢價19.80%。

過去幾個交易日股市從歷史高點回落，主要是對聯準會降息押注進行重新評估、公債殖利率上升、企業獲利以及圍繞即將到來的美國大選充滿不確定性。指標的美國10 年期公債殖利率在前一天觸及三個月高點後回落，報4.20%，該殖利率周三觸及4.26%。特斯拉大漲21.9%，因強勁的第3季獲利，並出人意料地預測明年銷售可增長20%至30%。IBM第3季營收不如預期，股價急挫6.17%；波音下跌1.18%。

三大法人周四集中市場合計賣超147.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.8億元，投信買超2.9億元，自營商（自行買賣）賣超33.7億元，自營商（避險）賣超49.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少625口至13,829口，其中，外資淨空單減少584口至35,511口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11口至16,616口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.69。VIX指數上升0.13至25.34。外資台指期買權淨金額0.88億元 ; 賣權淨金額0.7億元。整體選擇權籌碼面偏空。