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市場觀望美國大選 法人：台股量縮整理格局

中央社／ 台北25日電

市場觀望美國總統大選結果，台股昨天開高震盪，終場下跌142.24點，集中市場指數收在23192.52點，跌破10日線約23232點，外資賣超新台幣66.85億元，連2天站在賣方。法人分析，美國大選結果前，台股恐維持量縮整理格局。

美股24日受企業財報牽動，漲跌互見，道瓊工業指數下跌140.59點或0.33%，以42374.36點作收；標準普爾500指數上漲12.44點或0.21%，收5809.86點。

以科技股為主的那斯達克指數上揚138.83點或0.76%，收在18415.49點；費城半導體指數上漲26.25點或0.51%，收5157.61點。

個股方面，特斯拉（Tesla）繳出亮眼財報，股價勁揚46.83美元或21.92%，收在260.48美元；IBM則因營收不如預期，股價大跌14.36美元或6.17%，收在218.39美元。

法人分析，包括台灣及美國上市公司都進入財報密集發布期，結果將牽動股價表現。

另一方面，美國總統大選將於11月5日登場，目前選情持續膠著，市場陷入觀望。觀察台股昨天成交金額約新台幣3665億元，低於5日均量3824億元，淺水無大魚，估計美國大選後，不確定性因素消除，外資買盤回籠，台股有機會重新表態。

台股 美國大選

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