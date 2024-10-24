鑽石投資出清合一持股 中天生技及兩家國際投資機構吃下

中天生技集團旗下鑽石生技投資（6901）與中天生技兩公司昨（24）日晚間共同宣布，為履行鑽石投資申請上市時出具之承諾，於昨日經審計委員會及董事會決議通過，在每股125元以上，以鉅額配對方式處分鑽石持有的合一生技股權共計2,669萬1,358股，預計處分交易相對人包含中天生技及兩家長期持有型國際機構投資機構。

根據推算，鑽石投資此次處分合一生技全數股份，交易金額33.36億元，處分利益20.59億元。中天生技預計交易額度為10億元以內，約占整個交易額度的30%，另外兩家歐、 亞兩檔基金則各買進同等約11.68億元，各占這次交易的35%。

鑽石生技小檔案

依合一昨日收盤價138元計算，此次鑽石出售合一股票的折價率不高於9.4%。鑽石投資原本是合一生技僅次於中天生技、 富邦集團之後的第三大股東，占合一持股比約5.6%。

經過這次處分，中天生技將新增合一1.6%持股，讓中天在合一的持股比達21%以上，兩家國際基金將各持有合一約2%股份，成為合一第三及第四大股東。據了解，兩家海外基金都因看好合一生技發展新藥全球商化的市場未來、及合一生技一系列新藥研發的前景，因此願意參與投資。

鑽石投資表示，交易相對人之一中天生技與鑽石係屬關聯企業，鑽石投資評估中天生技原已為合一生技大股東，了解合一生技價值與未來成長潛能，選擇中天生技為交易相對人符合鑽石投公司「友善、寧靜」退場原則。其他兩家國際投資人亦以較長期投資為釋股考量。預計交易價格與上述鉅額配對交易之國際機構投資人價格一致。本案處分價金本公司將再投資於國內外具國際競爭力之生技醫藥項目，為強化股東權益做最大的努力。

中天生技也說明，合一生技為中天採「權益法」之關聯企業，原持股比例為19.67%。合一生技近期於營運上持續有突破性進展，除了在國際進行商化的糖足潰瘍新藥以外，治療新冠變異病毒感染的核酸新藥SNS812二期試驗也成功解盲，另尚有「快樂瘦」減重新藥SNS851及兩項全新FIC（First in class）小核酸抗感染新藥SNS611及SNS612，有潛力成為全球具競爭力的核酸新藥公司。

中天生技指出，因看好合一未來營收與授權將逐步增加、獲利具備高度成長潛能，可為中天帶來轉投資獲利成長貢獻，因此透過本次鑽石生技釋出合一生技股票的機會，透過鉅額配對交易方式，以自有資金及法規規定轉投資限額內，增加對合一生技的持股。