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特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

台股面臨23,000保衛戰

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國總統大選變數推升美債殖利率，加上科技大廠財報效應壓抑追價動能，台股昨（24）日台積電（2330）獨木難撐，終場跌142點收23,192點，連三跌，不但失守10日線，並回補18日多方缺口，短線面臨23,000點保衛戰。

三大法人昨日賣超147.5億元，其中外資調節66.8億元，連二賣，累計10月以來仍淨買超451.3億元，10月有機會力拚終止連三月賣超。

外資在台指期留倉淨空單小減584口，降至35,511口，仍維持一定避險水位。

投信反手回補2.9億元，累計10月以來加碼328.1億元，可望連續八個月維持買超；短線操作靈活的自營商賣超83.6億元，連四賣，累計賣超176.5億元；八大公股券商逢低承接59.2億元，連三買，累計買超112.6億元。

台積電 外資

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