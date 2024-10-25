台股面臨23,000保衛戰

美國總統大選變數推升美債殖利率，加上科技大廠財報效應壓抑追價動能，台股昨（24）日台積電（2330）獨木難撐，終場跌142點收23,192點，連三跌，不但失守10日線，並回補18日多方缺口，短線面臨23,000點保衛戰。

三大法人昨日賣超147.5億元，其中外資調節66.8億元，連二賣，累計10月以來仍淨買超451.3億元，10月有機會力拚終止連三月賣超。

外資在台指期留倉淨空單小減584口，降至35,511口，仍維持一定避險水位。

投信反手回補2.9億元，累計10月以來加碼328.1億元，可望連續八個月維持買超；短線操作靈活的自營商賣超83.6億元，連四賣，累計賣超176.5億元；八大公股券商逢低承接59.2億元，連三買，累計買超112.6億元。