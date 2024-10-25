央行：股市資金動能充沛

央行昨（24）日公布9月金融情況，M1B與M2持續「死亡交叉」。央行官員強調，所謂死亡交叉已不具有參考性，目前股市資金動能仍然充沛。

央行公布9月M1B年增率上升4.07％，主要受到活期存款年增率上升；M2年增率下降至5.6％，兩指標差距1.53個百分點，較上個月約1.75個百分點差距略縮小。

其中M2年增率連續三個月下滑，央行經研處副處長曹體仁解釋，是反應外資、本國人資金淨匯出，加上貨款收入較少。累計今年前九月，M1B及M2平均年增率分別為4.66％與5.9％。

另外，9月外匯存款餘額跌破9兆元大關降至8兆9,513億元。曹體仁指出，企業匯回貨款減少，加上美國降息2碼、企業將美元存款結售成新台幣，以及新台幣9月升值。

9月金融機構淨超額準備升至605億元，較上月增加130億元，曹體仁指出，主要有三大因素，包括營所稅暫繳、季底，以及9月颱風侵台放假，銀行傾向多留一點超額準備。

根據央行資料，M1B包含M1A加上個人在其他貨幣機構的活期儲蓄存款；M2等於M1B加上定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵政儲金等等組合，一般認為M2是流動性較低的資金。

央行指出，M1B容易受到短期股市波動影響，M2與物價與經濟活動期間的長期關係較為密切且容易穩定，兩者容易受到短期季節性因素影響波動，包括上市櫃公司獲利、外資淨匯出及國內外經濟金融情勢等。