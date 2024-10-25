散戶觀望 證券劃撥存款降

中央銀行昨（24）日公布9月金融情況，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額降至3兆4,926億元，月減53億元。央行解釋，股市9月震盪、接近美國總統大選，投資人的確有居高思危、轉趨觀望情形。

回顧9月台股走勢，9月4日盤中一度下殺至20,922點，接著反彈向上，最高來到9月27日盤中23,079點，但9月最後收22,224點，全月小跌43點。

今年以來證券劃撥存款餘額

央行經研處副處長曹體仁說明，9月台股「先上後下」，加上日平均成交值縮水，從3,722億縮減至3,163億元，單月大減559億元，連兩個月減少，反應8、9月股市較大修正下，國內投資人趨於觀望。

9月外國人存款餘額跌破2,000億元，七個月來新低，從8月的2,565億元降至1,990億元，終結連兩升，曹體仁表示，外國人存款減少有兩原因，一，9月股利發放較8月少，二，因為盈餘匯出。觀察9月外國人存款餘額年增率7.23％，仍是正數，但整體來看，外資9月淨賣超，「（外資）對台股看多心態不如過去濃厚」。

央行提供資料顯示，9月台股成交占比中，散戶從前一個月53.3％降至52.4％，外資從上個月35.4％下滑至35.1％。

外資偏向觀望，是否與11月美國總統大選有關？曹體仁認為，過去幾次經驗，可發現假設總統候選人呼聲五五波、政治議題又特別高昂，全球對美國總統大選後政策會有不同想法，不確定性高，將導致包括台股在內全球股市偏向觀望。

他分析，有四大因素交錯影響近期股市，值得關注。一，年初至今，美聯準會（Fed）利率途徑轉向；二，地緣政治風險，除了美國總統大選，還有中東情勢忽高忽低，都影響通膨預期，進一步影響各國央行貨幣政策走勢；三，日本央行原本偏向開始緊縮貨幣，但遇到日圓遽升衝擊，影響升息之路規劃；四，全球資金又開始關注中國大陸。