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特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

就市論勢／中概族群 氣勢延續

經濟日報／ 陳茹婷（野村優質基金經理人）

盤勢分析

美國進入降息循環，預估今年底前還有1~2碼、2025年還有4碼降息空間，利率走低將降低民眾利息負擔，增加可支配所得，企業融資、增加資本支出意願提升，市場資金也受惠利率走低更顯充沛。

另一項有利股市因素是9月底中國大陸政府陸續推出的貨幣與財政政策，雖然目前公布的財政政策不如市場期待，但貨幣政策可望在明年上半年發酵，在明年3月大陸兩會前，中概族群有望延續多頭走勢。

不過，美國大選的不確定因素、台股企業第3季財報將因匯損而不如預期，以及亞洲區域型資金因先前低配陸股可能有資金挪移情形，預期台股短期將以區間整理為主。

投資建議

預計股市在美國大選塵埃落定後回歸多頭格局，第3季AI概念股處於產品空窗期，但自11月至明年上半年出貨量將明顯有感成長；其他產業庫存持續清理後已至合理水位，隨著美國降息與大陸刺激政策推出，企業獲利有望因需求增加而成長。因此，預期美國大選後將不再是AI族群獨領風騷，而是百花齊放、萬家爭鳴的榮景。

投資策略方面，建議在第3季受匯損影響的財報公布時，趁著股價到低點時加碼布局，並且在美國大選後保持滿水位持股。至於看好產業，除了持續成長的AI相關如半導體等類股，美國內需消費族群受惠降息趨勢展開，未來成長前景可期。

AI 美國大選 降息

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