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華南永昌證奪玉山獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券董事長黃進明（中）及執行副總張敦富（右）出席第21屆國家品牌玉山獎頒獎典禮。 華南永昌證券／提供
華南永昌證券董事長黃進明（中）及執行副總張敦富（右）出席第21屆國家品牌玉山獎頒獎典禮。 華南永昌證券／提供

華南永昌證券從眾多參賽企業中脫穎而出，於2024年第21屆國家品牌玉山獎中榮獲傑出企業、最佳產品及最佳人氣品牌三項殊榮，此次獲獎再次肯定華南永昌證券在激烈市場競爭中，堅持研發獨家技術、創建優質數位平台的用心。

華南永昌證券此次以華南e指沖App及App中的創新功能「反向出清」斬獲獎項，華南e指沖自上市以來已吸引超過10萬名用戶下載，投資人以4.7顆星高評價展現對華南e指沖的喜愛；一鍵反向出清持股，更讓投資人能快速應對瞬息萬變的投資情勢。

目前華南e指沖App開放所有投資人都能下載體驗，體驗後可直接線上申辦開戶，整體申辦過程免出門超方便。

華南永昌證券強調此次獲獎僅是開端，未來將持續加強線上服務與投資工具完整性，現在已推出多項「華南e指沖2.0」功能，如ETF雙向查詢、走勢結合閃電下單、庫存股資訊推播等，預計今年底前所有新功能將全面上線，客戶可使用更專業投資工具獲取更多元資訊，全面掌握市場脈動。

為回饋投資人，華南永昌證券10月1日推出「台股交易滿額抽iPhone與AI電競筆電」活動，無論是新客戶還是舊客戶，只要透過華南永昌電子平台交易台股並達到指定門檻，即有機會參加抽獎，贏得iPhone Pro 16或AI電競筆電。

使用「華南e指沖App」交易的客戶，抽獎機會將加倍三次。儘管活動上線不到一個月，且期間還遇到颱風休市與雙十國慶假期，仍吸引眾多客戶參與，顯示投資人對股市的高度關注。

在人工智慧科技推動下，美股、台股今年皆創下多項新高紀錄，華南永昌證券提醒投資人面對市場情勢，仍要運用優質的投資工具，謹慎、深入剖析市場趨勢，才能穩定投資並建立合適資產配置。

華南永昌會秉持公平待客和友善金融的理念，不斷升級投資工具並舉辦教育講座，與投資大眾共享金融知識，創造雙贏。

台股 電競筆電

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