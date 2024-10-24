資安概念股 掀比價效應

近來企業頻遭駭客攻擊，加上甫上櫃資安軟體廠全景軟體（8272）蜜月行情靚，掀比價效應，軟體與資安族群昨（24）日股價逆勢走強，叡揚、倍力、偉康科技三檔個股強攻漲停作收。

近來許多上市櫃公司包括聯電、緯創、台塑化、美利達、神腦、華新科等，都陸續發布重大訊息公告公司遭駭客攻擊，企業繃緊神經，推升資安防禦需求升溫。

資安概念股昨日獲資金簇擁，股價走強，叡揚上漲11.5元收127.5元，衝破5日線與月線；倍力勁揚9.5元收在106元，重返百元俱樂部，一舉收復5日、月線與季線；偉康科技也大漲4.5元，收復所有短天期均線。

零壹大漲9元或8.87%，以110.5元收市。零壹看好，企業雲端應用需求相當強勁，包括大數據分析、AI應用或ESG節能減碳等多重需求量能強勁，尤其今年作為VMware by Broadcom台灣總代理效應持續顯現。

叡揚深耕資安領域多年，叡揚表示，在混合雲和多雲環境中，安全挑戰日益嚴峻，公司引進資安工具Illumio，幫助企業提升網路安全水平。