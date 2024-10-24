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特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

三多支撐股 攻守兼備

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股昨（24）日回檔修正，指數失守23,200點關卡支撐，市場多空震盪之際，鴻海（2317）、長榮航、中租-KY、富邦金、元大金、萬海等，今年累計營收成長佳、股價淨值比低且股價站穩季線族群，短線布局攻守兼備。

美國總統大選在即，市場觀望氣氛濃厚，台股昨天早盤在台積電撐盤下，最高漲至23,446點，不過隨後台積電走弱，大盤翻黑，終場下跌142點，收23,192點，失守5日線。

在土洋法人買賣動態上，昨天自營商賣超83.64億元，投信買超0.45億元，外資賣超66.85億元；三大法人合計賣超150.04億元。

台新投顧副總黃文清表示，雖然大盤多空震盪，但盤面抗震族群已開始反映第4季與明年營運成長題材，估計法人資金仍有機會回流，建議投資人選股不選市，若能尋找營收成長不錯且股價淨值比低個股，應可收反彈時股價衝高、投資風險又低的攻守兼備原則。

統計目前所有上市櫃個股中，今年前九月累計營收較去年同期成長、股價淨值比低於兩倍、技術面站穩季線個股，計有13檔，主要分布在光電、電腦周邊等電子股，以及汽車、紡織、航運、運動休閒、金融等傳產股。

今年前九月累計營收年增率方面，長榮、萬海、富邦金、國泰金、元大金、友達、富采、長榮航、裕隆等，均年增超過一成；鴻海、中租-KY、遠東新、寶成等，今年前九月累計營收也都較去年同期穩步攀升。

觀察這些個股股價淨值比，富采、寶成、遠東新、友達、長榮等低於一倍；其他股價淨值比介於一倍至兩倍間個股，包括裕隆、萬海、國泰金、元大金、富邦金、中租-KY、長榮航、鴻海等。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤多空震盪，未來若要上攻，有賴抗震族群領銜表現，目前已有不少個股站穩季線之上，其中獲得市場青睞及營收成長族群，多是在產業擁有利基特性或利多題材個股，投資人可以擇優布局。

淨值比 長榮航

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