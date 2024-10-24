快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

大摩：台灣保險股優於銀行股 按讚三檔金融股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布「台灣金融產業」報告指出，對台灣保險業的看好程度高於銀行業，因為更能受惠於美國聯準會（Fed）降息，也看好證券業將受惠於台股熱絡，預期台股到2025年6月的目標價為24,000點。路透
摩根士丹利證券發布「台灣金融產業」報告指出，對台灣保險業的看好程度高於銀行業，因為更能受惠於美國聯準會（Fed）降息，也看好證券業將受惠於台股熱絡，預期台股到2025年6月的目標價為24,000點。路透

摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，對台灣保險業的看好程度高於銀行業，因為更能受惠於美國聯準會（Fed）降息，也看好證券業將受惠於台股熱絡，預期台股到2025年6月的目標價為24,000點。

在台灣金融股中，大摩看好國泰金（2882）、元大金（2885）及中信金（2891），都給予「優於大盤」評等；對於富邦金（2881）、永豐金（2890）及中租-KY（5871），則給予中立評等；對於第一金（2892），則給予「劣於大盤」評等。

大摩指出，台灣金融股前八個月的稅前獲利已達8,190億元，已超過2023年全年的7,040億元、2022年全年的4,800億元。

其中，銀行股前八個月的稅前獲利年增率達9%，主要來自於財富管理及信用卡手續費強勁成長；保險股的前八個月稅前獲利年增92%，受惠於交易獲利大幅成長，抵消承保業務的虧損，且匯兌收益也緩衝了傳統的避險成本；證券業的前八個月獲利年增50%。

大摩指出，台股今年上半年大漲25%，美股主要指數漲幅介於4-18%，台灣主要保險公司上半年的平均股票交易獲利年增135%。Fed降息，將提升台灣保險業的淨資產及潛在資本利得，降低傳統避險成本，今年的傳統避險成本預估降低10-15%，明年的成本可望降低25-30%。

在看好個股方面，大摩指出，國泰金將是Fed降息的主要受惠者，股價價位相對仍低；元大金受惠於台股成交熱絡及ETF規模龐大；中信金的股東權益報酬率（ROE）最高，現金股利殖利率也高達5%。

另外，富邦金也是Fed降息的主要受惠股，獲利能力強且資本充足，大摩建議在股價拉回時累積部位；永豐金股價已不便宜，現金股利殖利率不如之前有吸引力；中租資產品質改善。

保險 台股 大摩 金融股 銀行股 降息

延伸閱讀

大學時沒聽教授的話買0050錯過翻倍時機 小資女改存6檔金融股仍賺逾74萬

存股族將棄高股息ETF、金融股改買0050？網卻因1優勢反推006208

看好台灣走在對的產業道路 張錫：台股向上 不預設高點

評估蘋果AI優於非蘋AI 大摩看好15檔台系蘋果供應鏈

相關新聞

散戶觀望 證券劃撥存款降

中央銀行昨（24）日公布9月金融情況，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額降至3兆4,926億元，月減53億元。央...

鑽石投資出清合一持股 中天生技及兩家國際投資機構吃下

中天生技集團旗下鑽石生技投資與中天生技兩公司昨（24）日晚間共同宣布，為履行鑽石投資申請上市時出具之承諾，於昨日經審計委...

台股面臨23,000保衛戰

美國總統大選變數推升美債殖利率，加上科技大廠財報效應壓抑追價動能，台股昨（24）日台積電獨木難撐，終場跌142點收23,...

央行：股市資金動能充沛

央行昨（24）日公布9月金融情況，M1B與M2持續「死亡交叉」。央行官員強調，所謂死亡交叉已不具有參考性，目前股市資金動...

三多支撐股 攻守兼備

台股昨（24）日回檔修正，指數失守23,200點關卡支撐，市場多空震盪之際，鴻海（2317）、長榮航、中租-KY、富邦金...

資安概念股 掀比價效應

近來企業頻遭駭客攻擊，加上甫上櫃資安軟體廠全景軟體（8272）蜜月行情靚，掀比價效應，軟體與資安族群昨（24）日股價逆勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。