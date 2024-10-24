大摩：台灣保險股優於銀行股 按讚三檔金融股

摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，對台灣保險業的看好程度高於銀行業，因為更能受惠於美國聯準會（Fed）降息，也看好證券業將受惠於台股熱絡，預期台股到2025年6月的目標價為24,000點。

在台灣金融股中，大摩看好國泰金（2882）、元大金（2885）及中信金（2891），都給予「優於大盤」評等；對於富邦金（2881）、永豐金（2890）及中租-KY（5871），則給予中立評等；對於第一金（2892），則給予「劣於大盤」評等。

大摩指出，台灣金融股前八個月的稅前獲利已達8,190億元，已超過2023年全年的7,040億元、2022年全年的4,800億元。

其中，銀行股前八個月的稅前獲利年增率達9%，主要來自於財富管理及信用卡手續費強勁成長；保險股的前八個月稅前獲利年增92%，受惠於交易獲利大幅成長，抵消承保業務的虧損，且匯兌收益也緩衝了傳統的避險成本；證券業的前八個月獲利年增50%。

大摩指出，台股今年上半年大漲25%，美股主要指數漲幅介於4-18%，台灣主要保險公司上半年的平均股票交易獲利年增135%。Fed降息，將提升台灣保險業的淨資產及潛在資本利得，降低傳統避險成本，今年的傳統避險成本預估降低10-15%，明年的成本可望降低25-30%。

在看好個股方面，大摩指出，國泰金將是Fed降息的主要受惠者，股價價位相對仍低；元大金受惠於台股成交熱絡及ETF規模龐大；中信金的股東權益報酬率（ROE）最高，現金股利殖利率也高達5%。

另外，富邦金也是Fed降息的主要受惠股，獲利能力強且資本充足，大摩建議在股價拉回時累積部位；永豐金股價已不便宜，現金股利殖利率不如之前有吸引力；中租資產品質改善。