央行揭9月金融情況！資金對台股看法相對保守 美國大選影響全球股市

央行統計9月證券劃撥存款餘額、外國人新台幣存款均減少，解釋了台股指數反彈，量能為何有限，資金對於台股看法相對保守；同時，美國總統大選的不確定因素及地緣政治風險，對台股及全球股市皆有影響。

中央銀行24日發布9月金融情況，貨幣總計數M1B年率上升為4.07％，主要是因為活期存款年增率上升；M2年增率下降為5.6％，則是因為資金淨匯出。累計前三季，M1B及M2年增率分別為4.66％及5.9％。

外界關注的股市資金動能，9月證券劃撥存款餘額為3兆4926億元，較上月減少53億元，證券劃撥存款餘額如果增加，代表散戶積極投入股市，台股有資金活水，不過，今年5月以3兆5552億元創下新高後，6月至9月的證券劃撥存款呈現縮水情形，投資人目前對台股看法似乎較第2季保守。

央行經研處副處長曹體仁表示，台股8月初、9月初都有回檔修正，使得國內投資人對台股偏向觀望一些，證券劃撥存款相對較少一些，也反映台股成交值的減少

9月外國人新台幣存款餘額1990億元，跌破2000億元大關，較8月大減575億元，曹體仁分析有兩大原因，一是9月股利發放減少，二是盈餘匯出，以年增率來看，成長幅度減至7.23％的正成長，外資9月賣超台股，台股受外資重視程度不如以往。

9月外匯存款為8兆9513億元，也較上月減少1215億元，這是今年以來首次跌破9兆，也是去年10月以來新低。曹體仁表示，外匯存款減少有三個因素，包括：企業匯回貨款淨收入減少、9月Fed降息2碼，美元存款換成新台幣，以及新台幣升值，也是外匯存款減少的原因。

近期股市受到多重因素交錯影響，今年年初迄今，Fed政策利率途徑的轉向、市場對其看法等，對全球股市影響都很大，除了美國總統大選之外，中東情勢影響油價，並進而影響通膨，以及各國央行貨幣政策的決策，日本央行原本轉向緊縮貨幣政策，但因為日圓驟升，利差交易影響市場，加上中國大手筆救市措施，吸引全球資金關注中國市場。

曹體仁認為，近期影響台股因素眾多且交錯影響，並非是受到美國總統大選單一因素影響，美總統大選只是因素之一。