台股震盪失守10日線！外資賣超聯電居首 逆勢買超航空雙雄逾5萬張

台股今天震盪走跌，終場下跌142.24點，收在23192.52點，外資賣超逾新台幣66億元，賣超聯電逾2.7萬張居首，逆勢買超航空雙雄逾5.4萬張。法人分析，美國大選戰情膠著，市場觀望氣氛濃，將呈現震盪整理格局。

美國大選進入倒數兩週，市場觀望氣氛濃厚，台股今天開高震盪走低，終場指數下跌142.24點，收在23192.52點，5日均線約23418點得而復失，終場跌破10日均線約23232點。

三大法人合計賣超150.04億元，其中自營商賣超83.64億元，投信買超0.45億元，外資及陸資賣超66.85億元。外資為連續2日賣超，自營商連續4個交易日賣超、投信由賣轉買。

根據公開資訊指出，外資賣超前10大標的中，賣超聯電逾2.7萬張居首，其次依序為00929復華台灣科技優息、中信中國50正2，賣超張數落在2萬張上下；賣超第4至10名依序為00919群益台灣精選高息、群創、威盛、台新金、華邦電、元大高股息、國泰台灣領袖50。

外資今天前10大買超股中，航空雙雄位居冠亞軍，外資買超華航逾3.2萬張，並敲進長榮航逾2.2萬張；第3名為鴻準，外資買超逾2萬張。其次依序為新光金、00940元大台灣價值高息、台積電、晟銘電、鴻海、金寶、國泰智能電動車。

累計至今日，外資本週買超華航已達4.6萬張、買超長榮航3.5萬張，合計8.1萬張。此外，外資近5個交易日已買超台積電約3.9萬張；投信則敲進聯電、裕隆、第一金、慧洋-KY、凱基金等。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股連日震盪整理，但仍未回吐18日跳空上攻的漲幅，這一波起漲點在10月初啟動，再由台積電法說會業績及展望引爆熱潮，目前仍可視為正常的漲多拉回。

他進一步分析，市場原先擔憂華為產品發現台積電晶片，恐導致台積電遭美方調查，但現在爭議焦點轉移至美國大選戰情膠著，市場抱持觀望態度。一方面來自擔憂共和黨候選人川普高關稅政策，以及先前對台不友善的言論，加上台股正值法說會財報高峰期，股價面臨落後補漲、漲多拉回交錯的情況，預料盤勢在大選前將呈現震盪整理格局。

法人分析指出，台股早盤維持平盤震盪，台積電測試18日多方缺口有撐，波段偏多格局延續；但聯發科、廣達跌勢擴大，台股市場氛圍轉趨觀望，且5日均線失守、短期走勢恐偏震盪。