證交所防範內線交易宣導會落幕 獲參與者好評

為強化上市公司對內線交易之認知與遵循，進而保障證券市場交易的公平性，臺灣證券交易所2024年9月及10月共辦理四場次「防範內線交易宣導會」，吸引超過1,900人參與，獲得廣泛好評。

證交所表示，內線交易利用資訊不對稱所為的證券不法交易行為，如有人基於特定身分知悉尚未公開的重大消息，並於證券市場與不知情的善意投資人進行交易，已破壞證券市場交易制度公平性，故禁止內線交易是為維持投資大眾取得資訊立足點的平等，保障一般投資人對於證券市場公正性、健全性的信賴，促進證券市場之健全發展。

許多內線交易案歷經數年偵辦及審理，被法院判刑者不在少數，除對社會大眾具警惕效果，善意投資人亦得據以要求損害賠償，證券市場公平正義得以伸張。惟內線交易進行當下，對市場傷害已然發生，因此如何讓內線交易止於未發，實為重要課題。

證交所進一步說明，因應這些議題，這次宣導會特別安排內線交易法規解析、內線交易監理與實務常見疑義、內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討等課程。先就證券交易法所規範內線交易相關法規及構成要件作深入淺出的解析；再透過實例說明內線交易罪的刑事及民事責任，包括刑期、罰金及損害賠償等；另以常見之發行公司重大消息內容為例，解釋內部人等買賣自家股票如何避免涉犯內線交易；說明上市公司應建立適當內部控制，加強公司內部資訊的源頭管理，形塑防範內線交易的企業文化，方為防範內線交易發生的根本之道，而且內線交易防範的成效亦為上市公司是否具有良好公司治理品質的重要指標。

證交所表示，與會者會後踴躍提問，與講師進行意見交流，參與者普遍認為這次宣導課程內容豐富、詳實，有助提升防範內線交易意識。

證交所長年投注甚多人力及資源舉辦各項宣導活動，增進投資大眾及上市公司對內線交易之正確觀念，證交所官網亦建置防制內線交易專區（連結：https://www.twse.com.tw/zh/products/education/insider-trading/overview.html），上市公司妥善運用證交所提供的宣導服務，與證交所攜手防範內線交易不法情事於未然，進而裨益證券市場的健全發展。