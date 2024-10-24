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台股下跌142點 三大法人賣超150億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股24日開高走低，跌破五日線，收在23,192.52點，下跌142.24點，跌幅0.61%，成交量3,657.32億元，三大法人賣超150.04億元。示意圖。圖／聯合報系資料照
台股24日開高走低，跌破五日線，收在23,192.52點，下跌142.24點，跌幅0.61%，成交量3,657.32億元，三大法人賣超150.04億元。示意圖。圖／聯合報系資料照

台股24日開高走低，跌破五日線，收在23,192.52點，下跌142.24點，跌幅0.61%，成交量3,657.32億元，三大法人賣超150.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.85億元，投信買超0.45億元，自營商賣超（合計）83.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.71億元，自營商（避險）賣超49.92億元。

台積電（2330）收平盤1,060元，但其餘科技權值股多下挫，聯發科、鴻海下跌逾2%，分別收1,270元、211.5元，廣達收305元，跌幅逾3%。統一（1216）23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家（8044）逾6萬張普通股，網家開盤直接跳空漲停鎖死，收34.9元。軟體與資安族群走強，叡揚（6752）、倍力（6874）、偉康科技（6865）等亮燈漲停。

三大法人 台股 權值股 自營商

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