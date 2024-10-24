台股下跌142點 三大法人賣超150億元
台股24日開高走低，跌破五日線，收在23,192.52點，下跌142.24點，跌幅0.61%，成交量3,657.32億元，三大法人賣超150.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.85億元，投信買超0.45億元，自營商賣超（合計）83.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.71億元，自營商（避險）賣超49.92億元。
台積電（2330）收平盤1,060元，但其餘科技權值股多下挫，聯發科、鴻海下跌逾2%，分別收1,270元、211.5元，廣達收305元，跌幅逾3%。統一（1216）23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家（8044）逾6萬張普通股，網家開盤直接跳空漲停鎖死，收34.9元。軟體與資安族群走強，叡揚（6752）、倍力（6874）、偉康科技（6865）等亮燈漲停。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言