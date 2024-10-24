資安即國安 三檔資安概念股亮燈漲停

軟體與資安族群24日股價逆勢走強，由於近來企業頻遭駭客攻擊，總統賴清德23日強調「資安即國安」，未來將提升台灣整體資安能力，激勵叡揚（6752）、倍力（6874）、偉康科技（6865）等多檔個股強攻漲停作收，零壹（3029）也飆漲超過8%。

賴清德23日指出，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區，提升台灣整體的資安能力，不只是保護國人個資與財產的安全，更將有助於確保國家和企業，在資通安全方面，有更強大的防護力，未來將會持續推動資安產業發展。

近來許多上市櫃公司包括聯電（2303）、緯創（3231）、台塑化（6505）、美利達（9914）、神腦（2450）、華新科（2492）等，都陸續公告遭到駭客攻擊，資金因此簇擁至相關概念股。

叡揚深耕資安領域多年，叡揚表示，在混合雲和多雲環境中，安全挑戰日益嚴峻，公司也引進資安工具Illumio，幫助企業提升網路安全水平。

偉康在智慧資安領域中聚焦數位身分認證，以國際FIDO標準為核心，同時發展雲端版本OETH雲端身分SaaS服務，以無密碼方式取代傳統身分驗證，讓企業無痛升級資安。