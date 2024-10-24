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台股到頂了？專家「AI利多有創高可能」：但要密切注意美大選、財報週動向

聯合新聞網／ 股市隱者
股市長期向上，創高不是問題，問題是何時創高？股市示意圖／中央社
股市長期向上，創高不是問題，問題是何時創高？股市示意圖／中央社

最近大家常討論，現在的股市到底是不是頭部，有些人覺得台股會繼續上，像是小摩上看29000點，而技術分析專家甚至上看38000點。這些文字看似聳動，但其實意義不大，我也認為台股會上38000點，甚至上50000點，重點是，多久之後？

怎麼說？

股市之所以長期上漲，是因為全球科技進步，和人類追求更好生活，於是不斷帶動新的需求，而股市反映一個時代所有好公司的價值，加上指數本身會定期篩選成分股，汰弱留強，因此股市長期會越來越高。

除非不斷遇到天災、人禍，讓我們回到黑暗時代，股市才有可能長線走跌。

昨天晚上，剛好遇到一個朋友，最近他多一筆錢，想要加碼台股，於是問：朋友：「你覺得股市還會創高嗎？」

我：「明年AI更多應用加上消費性電子回溫，有創高的可能。」

朋友：「那台股會創高，可以直接加碼股票嗎？」

我：「目前台股基本面不差，但價位也不甜，可以等更好價位再分批佈局。」

朋友：「如果可以創高，為什麼不現在買？」

我：「如果能買在低點為什麼不再等更好時機，趁股市冷的時候買才不會買貴。」

朋友：「那你覺得現在是要留意什麼風險？」

我：「主要疑慮還是經濟衰退。」

朋友：「那現在經濟好嗎？」

我：「非常好，上個月非農就業數據超預期，還上修前兩個月的就業數據。」

朋友：「所以短期不用擔心經濟衰退？」

我：「暫時是，但警覺心放在心上，當觀察到異狀時也能果斷進出。」

和他聊完之後，我回去想到，大家習慣把股市看成一個維度，上漲或下跌，然後就決定買賣。

但股市不只一個維度，我覺得股市至少是三維，一維是股市的空間，上漲或下跌？二維是股市的時間，多久上漲，多久下跌？三維則是投資人的風險與報酬偏好，如果半年內上漲，我該怎麼交易？

同時考慮這三個維度，犯錯的機率也會下降。

舉例來說，如果只在一維會問：股市漲或跌？答：漲。聽完後，一維的投資人可能當下加碼買進。實際上先跌半年後上漲創高。結果跌一個月就受不了而停損出場。

如果在二維會加問：股市「多久後」會上漲？答：可能半年後。聽完後，二維的投資人可能當下先減碼，等到半年後大行情出現後開始加碼，不過因為使用當沖，只吃到了大波段中的碎屑。

如果在三維會加問：如果半年後會上漲，那我適合什麼標的？這需要自問自答，因為每個人的風險和報酬偏好都不同。答：我的風險承受度高，或許大部分買現股走中長線，搭配小部分選擇權靈活操作。

這三個維度的操作，在細膩度有很大的不同，未必每次思考越縝密的人賺得越多，但最大的好處是，錯誤時能知道從哪裡調整。

其實還有更多維度可以追問：

例如，假設半年後的上漲是因為1、科技股帶動，還是2、傳產股的復甦，或是3、資金的全面湧進？

如果是我，1、就選科技股，2、就選傳產股，3、就直接指數期貨；探究越細膩，也會體現在長期的報酬率上。

每當有人問股市看漲看跌然後買什麼股票時，我常要把完整的論述都講清楚，否則一知半解比完全沒作為還危險。

另外是，看多的理由容易看見，基本面變好、資金聚攏、投資人熱度存在，就不會這麼快退燒，但看空的時機相對難找，股市回跌都需要伴隨鬼故事發生，而鬼故事是難以預知。

我樂見大漲，畢竟持股也有80%，不過也警惕漲高之後的變盤可能，美國總統大選後，與接下來進入財報週，都該留意。

◎本文內容已獲股市隱者授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 大選 科技股 經濟衰退 非農就業

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