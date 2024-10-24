開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

台股24日開高殺低，終場收盤下跌142.24點，終場以23,192.52點作收，成交量3,657.32億元；台積電（2330）收平盤價1,060元。

今日成交金額大且走高為：鴻準（2354）、鑫科（3663）、瑞昱（2379）、新唐（4919）、展達（3447）、皇昌（2543）、華航（2610）及藥華藥（6446）；成交金額大且疲軟者有：廣達（2382）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、晟銘電（3013）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、光聖（6442）、聯發科（2454）、威盛（2388）、台光電（2383）及一詮（2486）。

統一證券表示，TrendForce最新調查，NVIDIA 近期已將所有Blackwell Ultra產品更名為B300系列，預估其2025將策略性主推B300和GB300等採用CoWoS-L之GPU產品，預期將提升先進封裝需求量，並帶動CoWoS-L需求成長，對台積電等CoWoS相關供應鏈2025年營運都將持續受惠。

美國聯準會公布最新「褐皮書」中顯示，自9月初以來，美國經濟活動變化不大，通膨持續保持溫和，多數薪資成長放緩，故儘管9月官方就業、消費者價格和零售銷售數據意外上揚，但美國經濟仍持續放緩。其中「褐皮書」多次提及了11月美國選舉之不確定性，為導致消費、投資、僱用和採購決策延後的因素之一。因此，隨著選情進入白熱化，投資人觀望氣氛也將愈發濃厚。

台股技術面指標RSI、KD等陸續來到高檔，儘管中、長期均線呈現多頭走勢；但KD指標有背離跡象，短線進入區間震盪已在所難免。第4季旺季效應仍在，但台股因指數距2萬4千點近在咫尺，市場居高思危，加上美國總統大選進入倒數不到兩週，美債殖利率大幅攀升，恐加深全球投資人觀望氣氛；投資人宜逢低採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議擇台積電相關AI概念股、板卡、車用、壽險、中概收成股、散裝、 航空、運動製鞋及高爾夫等族群。