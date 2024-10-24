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CoWoS 供不應求、GB200將量產 法人看好台股年底行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望都優於預期，帶動台股大盤達短期波段高點；統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台美進入財報公布季，加上美國總統大選日逐步接近，台股短線預計為區間震盪，並可能出現較大波動；但台灣多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，台股基本面穩健。

陳釧瑤認為，美國大選的政治不確定性因素消除後，台股在AI發展帶動下，年底行情仍可期；看好AI供應鏈、彩色電子書、顯卡、光纖及網通交換器族群，後市較具表現機會。

陳釧瑤表示，根據近期台股企業財報，AI發展仍在初期階段，使AI晶片訂單保持熱絡，雖然CoWoS產能持續擴張，但目前需求仍遠超過供給，有利相關類股營收成長。新款AI伺服器GB200，預計在今年第4季開始量產，並在明年3、4月開始放量，有望帶動供應鏈營運動能，下游組裝廠包括散熱等零組件族群，明年第1季營運也可望淡季不淡。

另外，全球雲端服務巨頭大舉投資AI領域，也為相關供應鏈帶來商機。陳釧瑤表示，AI大型資料中心高速擴張，在高速傳輸所需的交換器從400G提升至800G的背景下，光纖及網通交換器類股明年營收可望持續成長。

顯卡族群的股價已打底一段時間，具備基期較低的優勢，加上輝達跟超微半導體預計在明年第1季發表新顯卡，相關類股後市股價有輪漲機會。亞馬遜的彩色電子書產品提前推出，預計近期開始出貨，新產品拉貨動能也使相關供應鏈有望受惠。

統一投信表示，AI逐步發展至終端，相關應用進入百花齊放階段，使AI商機擴散至科技股各族群。科技股在台股的比重呈現上升，建議投資人可以利用優質的台股科技型基金介入，不僅能掌握AI商機，還能靈活應對產業景氣循環更迭及銷售淡旺季的類股輪動。

統一投信指出，統一奔騰基金長期表現優異，2年報酬率達101.63%，5年及10年報酬率高達291.14%及507.97%，鎖定科技股高成長潛力，為投資人追求長期超額報酬。

AI 台股

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