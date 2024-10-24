美債賣壓重、投資人慘被套...有望解套？辣媽分析「褐皮書數據」：對債市利多

是的....美國公債利率昨天又繼續攀升，債券價格繼續下跌。連帶的股市也跟著下滑。

但昨天的公布的數據或是消息，對債市應該是偏利多。

昨天公布的數據有「美國成屋銷售」，另外還有聯準會的褐皮書出爐！

9月美國成屋銷售年率較8月縮減1.0%來到384萬戶，低於市場預期的390萬戶，與去年9月的398萬戶相比下滑3.5%。 但房價中位數是持續上漲的。

值得注意的是，美國聯準會釋出的褐皮書的內容顯示，九月份無論是就業或是物價都呈現「緩慢」的增加，經濟活動也是有放緩的狀況。

即使在八月份各項數據表現亮麗，但從褐皮書來看，強勁的經濟數據並沒有延續到九月。

這樣的結果，減低了市場擔憂11月份聯準會停止降息的憂慮。

補充褐皮書（The Beige Book）的說明，是美國聯準會（Fed）在聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議前公佈的報告，作為FOMC會議時制定美國貨幣政策的重要依據之一。

正式名稱為「當前經濟情勢評論」（Summary of Commentary on Current Economic Conditions），由於報告封面的裝訂為褐色，所以稱為褐皮書。

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