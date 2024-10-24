台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

針對華為繞道下單疑雲，台積電（2330）首度否認，強調「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，另外，彭博資訊引述未具名知情人士報導指出，台積電查出一客戶將晶片轉供華為，已切斷出貨；三家重量級外媒也表示，台積電主動通報，並非遭調查對象；台積電24日開高，終止連2跌，盤中挑戰5日線，但午盤後則曾回測平盤。

美國媒體報導指稱，華為AI晶片偷用台積電技術，台積電疑似違反美國出口管制，面臨遭美方調查風險，台積電則是正式否認「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，同時指出，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，已主動就報告中事項與美國商務部進行溝通。

三家重量級外媒也引述知情人士指出，台積電發現可疑跡象後便主動通報美國商務部，且曾與商務部官員討論有公司企圖規避美方出口管制的情況，但台積電並非遭調查對象。

彭博資訊引述未具名知情人士報導，台積電本月發現為特定客戶生產的晶片最終被華為使用，可能違反美國遏制中國大陸半導體技術發展的制裁規定；消息來源透露，台積電在本月中旬左右主動停止對這家客戶發貨，並且通知美國和台灣政府，同時也徹底調查此一事件。

先前媒體也曾報導台積電與輝達（NVIDIA）關係出現緊張，輝達執行長黃仁勳黃仁勳坦承，Blackwell新晶片設計有瑕疵，可運作但良率低，但這個瑕疵100%是NVIDIA的錯，他更強調，台積電已協助亡羊補牢，且持續「以不可思議的速度」呈現進展。

台積電在10月18日盤中曾衝達1,100元的天價，收盤也寫下1,085元的歷史新高，但之後股價走弱，連續兩天收跌，24日以1,070元開高後一度衝達1,075元，但中午過後一度下滑至平盤1,060元。