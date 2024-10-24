大陸重磅政策落地 支持陸股火力全開

中國大陸房地產持續低迷及經濟成長動力疲弱之下，大陸當局近期公布一系列重磅刺激經濟措施，政策方案顯示其企圖重振貨幣市場氣氛、穩定房地產市場，進而重振整體經濟，這歸因於大陸期望實現今年約5%的國內生產總值成長目標。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義認為，這輪刺激政策可在短期內穩定資本市場信心，因政策力度明顯比過去更強，展現出大陸官方更關注經濟成長和支持房市及股市的決心。

在一系列應急刺激措施的激勵之下，大陸股市漲幅提升，在十一國慶長假的前五個交易日，A股連續回檔一個季度以上後展開大幅反彈，創造出數個階段性歷史最大漲幅。同時，大陸A股目前的股息與公債殖利率差距來到20年來最大，更增加A股的吸引力，促使投資人買回股票的合理性更強。

蕭正義表示，由於部分政策措施既創新且複雜，市場需要一段時間了解執行細節，以評估其對大陸經濟的影響，但相關措施應可大幅提振短期市場氣氛。儘管擴大股市流動性的金融措施短期內應有利市場活絡，但不會改變上市公司的基本面，提振市場氣氛的狀況能否持續，又或者相關措施是否有助振興經濟及房地產市場，將取決於未來跟進措施的力道。

蕭正義指出，中國大陸加強財政政策並有效落實政策是股市持續復甦的關鍵。由於收入短缺、地方政府削減開支及地方政府專項債券發行進度緩慢，上半年的財政政策未如計劃般寬鬆。然而，下半年的發行進度加快，預計大陸將加快預算支出及債券收益分配，未來數月中國人民銀行有機會適度放寬貨幣政策，進一步降息及下調存款準備金率，而美國聯準會降息亦有助紓緩中國大陸的外匯壓力。

至於投資主題方面，蕭正義表示，可著重在消費復甦領域，隨著收入與消費信心復甦，零售銷售將進一步改善；其次是全球需求成長，通用設備受惠於海外市佔率提升；再者是製造業設備更新帶動新需求；最後則是景氣反彈主題，工業金屬需求強勁供給有限、大型金融股可望獲政策面支持。

滙豐投信表示，整體而言，促進大陸經濟成長的明確政策立場將有助改善短期內的總體經濟及盈利前景，然而，政策的步伐及成效、房地產市場走勢、外部需求力量及地緣局勢發展，均是需要觀察的關鍵週期性風險。大陸當局需要進行更為廣泛的結構性改革，應對不利因素及處理相關失衡問題，才能實現優質和可持續的經濟成長。更重要的是，大陸經濟轉型仍需要時間，這可能意味著市場須承受持續的短期調節壓力，但有效地實施結構性改革，將有助取得長遠生產力成長。