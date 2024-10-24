快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

大陸重磅政策落地 支持陸股火力全開

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國大陸房地產持續低迷及經濟成長動力疲弱之下，大陸當局近期公布一系列重磅刺激經濟措施，政策方案顯示其企圖重振貨幣市場氣氛、穩定房地產市場，進而重振整體經濟，這歸因於大陸期望實現今年約5%的國內生產總值成長目標。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義認為，這輪刺激政策可在短期內穩定資本市場信心，因政策力度明顯比過去更強，展現出大陸官方更關注經濟成長和支持房市及股市的決心。

在一系列應急刺激措施的激勵之下，大陸股市漲幅提升，在十一國慶長假的前五個交易日，A股連續回檔一個季度以上後展開大幅反彈，創造出數個階段性歷史最大漲幅。同時，大陸A股目前的股息與公債殖利率差距來到20年來最大，更增加A股的吸引力，促使投資人買回股票的合理性更強。

蕭正義表示，由於部分政策措施既創新且複雜，市場需要一段時間了解執行細節，以評估其對大陸經濟的影響，但相關措施應可大幅提振短期市場氣氛。儘管擴大股市流動性的金融措施短期內應有利市場活絡，但不會改變上市公司的基本面，提振市場氣氛的狀況能否持續，又或者相關措施是否有助振興經濟及房地產市場，將取決於未來跟進措施的力道。

蕭正義指出，中國大陸加強財政政策並有效落實政策是股市持續復甦的關鍵。由於收入短缺、地方政府削減開支及地方政府專項債券發行進度緩慢，上半年的財政政策未如計劃般寬鬆。然而，下半年的發行進度加快，預計大陸將加快預算支出及債券收益分配，未來數月中國人民銀行有機會適度放寬貨幣政策，進一步降息及下調存款準備金率，而美國聯準會降息亦有助紓緩中國大陸的外匯壓力。

至於投資主題方面，蕭正義表示，可著重在消費復甦領域，隨著收入與消費信心復甦，零售銷售將進一步改善；其次是全球需求成長，通用設備受惠於海外市佔率提升；再者是製造業設備更新帶動新需求；最後則是景氣反彈主題，工業金屬需求強勁供給有限、大型金融股可望獲政策面支持。

滙豐投信表示，整體而言，促進大陸經濟成長的明確政策立場將有助改善短期內的總體經濟及盈利前景，然而，政策的步伐及成效、房地產市場走勢、外部需求力量及地緣局勢發展，均是需要觀察的關鍵週期性風險。大陸當局需要進行更為廣泛的結構性改革，應對不利因素及處理相關失衡問題，才能實現優質和可持續的經濟成長。更重要的是，大陸經濟轉型仍需要時間，這可能意味著市場須承受持續的短期調節壓力，但有效地實施結構性改革，將有助取得長遠生產力成長。

A股 房地產

延伸閱讀

大陸男凌晨追鴨誤墮20公分超窄牆縫 完全卡死出不來！消防拆牆救人

外資持人民幣債券處高位

城市變礦山 天津成循環經濟重鎮

影／超越大陸！德國急缺勞動力 印度在德留學生數量登頂

相關新聞

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

台股24日開高殺低，終場收盤下跌142.24點，終場以23,192.52點作收，成交量3,657.32億元；台積電（23...

美債賣壓重、投資人慘被套...有望解套？辣媽分析「褐皮書數據」：對債市利多

「美國公債利率繼續攀升，但褐皮書顯示經濟放緩」

台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

針對華為繞道下單疑雲，台積電（2330）首度否認，強調「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，另外，彭博資訊引述未具...

台積電穩盤航空股高飛 台股震盪力守23300點

台股今天開高約111點，隨後在平盤附近23300點震盪，台積電發揮穩盤效果，盤中上漲15元，漲幅1.41%，AI概念股、...

CoWoS供不應求、GB200 將量產 統一投信：台股年底行情仍可期

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期，帶動台股大盤達到短期波段高點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台美進入...

買不到！統一入主 網家直接跳空鎖死、漲停排隊逾8萬張

統一23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。