台積電穩盤航空股高飛 台股震盪力守23300點
台股今天開高約111點，隨後在平盤附近23300點震盪，台積電發揮穩盤效果，盤中上漲15元，漲幅1.41%，AI概念股、蘋概族群走跌，航空股迎風高飛。
台股今天以23446點開出，隨後在平盤23334點附近狹幅震盪。
11時24分左右，台股加權指數上漲29.48點，至23364.24點。電子股下跌0.04%、金融股挫0.31%；代表中小型股的櫃買指數翻黑，盤中下跌0.58%。
（NVIDIA）新一代Blackwell架構AI晶片於8月時發現設計有瑕疵而延遲出貨，輝達澄清相關瑕疵100%是輝達的錯，也強調台積電協助亡羊補牢。
台積電ADR逆勢上漲1.2%，帶動台股走揚，台積電早盤上漲15元，至1075元，漲幅1.41%。
AI概念股今天熄火，鴻海下跌逾1%，廣達下挫逾3%，聯發科、欣興、台光電、緯穎、技嘉等走跌，散熱雙雄雙鴻、奇鋐疲軟。
統一擬取得PChome網路家庭3成股權，躍升最大單一股東，網家今天股價開盤跳空漲停至34.9元鎖住，還有近8萬張排隊等買，統一上漲近2%。
受銷量不佳消息影響，蘋果概念股走勢無力，台達電、大立光、穩懋等在平盤之下遊走。
油價下跌，加上航空雙雄迎接貨運旺季，今天股價強勢，華航上漲逾2.5%，長榮航漲逾1.3%；貨櫃三雄今天也轉強，長榮漲近1%，萬海、陽明回到平盤附近。
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