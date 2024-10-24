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買不到！統一入主 網家直接跳空鎖死、漲停排隊逾8萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
統一23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，網家24日開盤直接跳空漲停鎖死，成交量僅550張，但漲停排隊買單超過8萬張。圖／PChome 24h購物提供
統一23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，網家24日開盤直接跳空漲停鎖死，成交量僅550張，但漲停排隊買單超過8萬張。圖／PChome 24h購物提供

統一23日宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，網家24日開盤直接跳空漲停鎖死，成交量僅550張，但漲停排隊買單超過8萬張，股民都擠著上車。

統一23日公告董事會決議參與認購網家將發行的私募普通股61,694,120股（約61,694張），有關細節待雙方董事會通過，完成訂價與認購。若依網家昨日收盤價31.75元概算，此次認購額度市值約19.58億元。

統一表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。

此前，統一集團9月才宣布與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的電商合資公司，統一持有該合資公司80%股份。時隔不到兩個月，統一又入主網家，可見該集團在電商布局方面加緊馬力。

網家成立於1996年，是台灣老牌電子商務公司，曾是全台最大電子商務集團，2015年是網家營運表現最佳的一年，每股純益達8.24元，當年股價一度來到537元的歷史高價。

網家今股價直接跳空漲停鎖死至34.9元，成交量僅成交量僅550張，但漲停排隊買單超過8萬張。統一以88.2元開出，盤中小漲約1%。

PChome 漲停 統一集團 網家 認購 電子商務

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