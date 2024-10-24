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台積電開高10元 台股開盤上漲111點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股24日開盤指數為23,446.64點，上漲111.88點。台積電（2330）開盤價為1,070元，上漲10元。

群益投顧表示，科技巨頭財報陸續披露,致使觀望承壓氛圍偏濃,熱門強漲族群走勢轉分歧；漲多中大型股則易遭突襲而短線驟跌風險。操作空間與風險考量下，近日見資金往基期、題材優勢中小股移動。

操作題材可留意：

1.光電材料相關─矽光子概念在台股發酵已久，資金重心8月後移往「泛光通訊」概念股，雖然近期整體光通訊股仍持強，但格局轉趨來回震盪；玻璃基板相關的正達、悅城波段創高。凡此皆對具題材、基期優勢的光電材料相關個股，形成帶動效應。

2.風險趨避利基股─台積電法說的業績展望亮眼，但法說指引的業績(AI、台積電供應鏈)概念在台積法說後強弱甚為分歧，一定程度令市場有所疑慮（困惑），帶動市場風險趨避需求。具資金避風港概念的貨櫃股近日相對持強，但受籌碼與季節包袱牽制；資金往特化等具題材利基或業績的中小股移動。

23日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,514.95點，下跌40.94點、跌幅0.96%；S&P500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌1.6%；費半指數下跌1.14%。台積電ADR漲1.2%，較台北交易溢價%。

美國10年期公債殖利率突破4.2%，為7月來首第3季，終場收於4.240%，投資人對聯準會（Fed）大幅降息的信心減弱，企業好壞參半的財報發布後跌幅擴大，三大指數均創下數周來最大單日跌幅。

輝達（NVIDIA）跌2.8%；高通大跌3.8%；蘋果下跌2.2%；Meta Platforms跌3.2%；亞馬遜跌2.6%。

三大法人周三集中市場合計賣超148.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.9億元，投信賣超2.3億元，自營商（自行買賣）賣超31.5億元，自營商（避險）賣超35.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單增加1,190口至36,095口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,119口至16,627口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,100點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在22,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77。VIX指數上升0.53至25.21。外資台指期買權淨金額0.98億元 ; 賣權淨金額0.63億元。整體選擇權籌碼面偏空。

光電 台積電 台股 外資

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