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美股走跌台積電ADR逆勢揚 法人：AI族群扮台股主流

中央社／ 台北24日電
AI族群走勢回升。聯合報系資料照
AI族群走勢回升。聯合報系資料照

美國股市主要指數23日收黑，台積電ADR逆勢上漲1.2%，台股23日下跌200.67點，收在23334.76點。法人分析，台股本週挑戰上攻失利，顯示追價意願不足，加上美國大選逼近，盤勢可能以特定類股表態為主軸，AI族群順勢登上主流。

投資人調整對於央行將大膽降息的預期，美國股市主要指數23日收黑，大型科技股承壓。

道瓊工業指數下滑409.94點或0.95%，標準普爾500指數下跌53.78點或0.92%，那斯達克指數下挫296.47點或1.6%，費城半導體指數下滑59.34點或1.14%。

不過，台積電ADR逆勢上漲1.2%，收在200.86美元；特斯拉盤後股價飆升近12%

台股23日下跌200.67點，收在23334.76點，成交值新台幣3326.91億元。三大法人同步賣超，合計賣超147.92億元。其中，自營商賣超67.36億元，投信賣超1.63億元，外資及陸資賣超78.93億元。

法人分析，台股本週挑戰7月18日空方缺口，但數度收黑，顯示追價企圖不足，近期盤面下跌家數居多，未能有效連動大盤，加上美國大選逼近，兩位候選人民調拉鋸，可能影響持股信心，目前集中在特定類股表態。

法人指出，台積電財報旺，AI族群順勢登上主流表現優於大盤，包含伺服器組裝、機櫃機殼、水冷散熱、高功率電源、高速傳輸線束等族群均受青睞；台積電可望上修明年資本支出，協力廠商如高階封測、再生晶圓、特用化學、測試介面等走勢也受到關注。

ADR AI 台積電 台股 美國大選 道瓊工業指數

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