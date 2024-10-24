美股走跌台積電ADR逆勢揚 法人：AI族群扮台股主流

最近大家常討論，現在的股市到底是不是頭部，有些人覺得台股會繼續上，像是小摩上看29000點，而技術分析專家甚至上看38000點。這些文字看似聳動，但其實意義不大，我也認為台股會上38000點，甚至上50000點，重點是，多久之後？

2024-10-24 14:21