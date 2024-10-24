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內外資賣超 權值股失色

經濟日報／ 記者高瑜君謝柏宏／台北報導
三大法人昨（23）日同步站在賣方，導致以台積電為首的權值股領跌。 台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
三大法人昨（23）日同步站在賣方，導致以台積電為首的權值股領跌。 台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美國總統大選及中東緊張局勢引發避險熱潮，美國10年期公債殖利率再度反彈，不確定性干擾買氣，三大法人昨（23）日同步站在賣方，導致以台積電為首的權值股領跌，雖然國家隊進場護盤，但指數仍開低震盪盤軟，終場大跌200點、收23,334點，為10月來第三度跌破5日均線，成交量降至3,420億元。

台積電傳出雜音，昨日下跌15元、收1,060元，連二跌，前十大權值股中僅鴻海逆勢上揚。盤面上，個股及類股均跌多漲少，19大類股中，僅玻陶、電機機械、觀光、線纜等四大類股逆勢收漲，餘均下跌收黑，其中尤以橡膠跌1.1%最弱勢。

族群中，包括特用化學、光電、綠能環保、電子通路等相對強勢，其中特化族群由於受惠台積電明年先進封裝需求大爆發，法人看好台廠CoWoS相關供應鏈將受惠，激勵特化族群股價大漲，三晃（1721）、達興材料等公司更是漲停坐收，其餘如台特化、中華化、三福化、晶呈科技盤中都出現大漲，躍居盤面的吸睛焦點。

三大法人動向，共計賣超台股148.6億元。其中外資賣超78.93億元、由買轉賣；投信賣超2.3億元、由買轉賣；自營商賣超67.3億元、連三賣。

八大公股行庫則持續護盤，買超29.66億元、連二買。

台積電 權值股

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