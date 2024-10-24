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看好台灣走在對的產業道路 張錫：台股向上 不預設高點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨著美國聯準會（Fed）官員暗示有意放緩降息步伐，10年期美債殖利率一度升破4.2%，美股主要指數與台股陷入震盪。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫昨（23）日指出，預估聯準會今年底前至少再降息1碼，而在這一波AI、先進半導體發展過程中，台灣正好走在對的產業道路上，未來三年都是向上發展的趨勢，因此不用預設台股高點在哪裡。

現場有媒體問有機會上3萬點嗎？張錫表示，幾年內應該看的到，但不預設，因為市場跑得比預設的更快，但方向是往這裡走。

張錫談話重點
張錫談話重點

張錫昨日出席退休基金協會25周年研討會，會後對市場動向發表看法。張錫表示，市場原先預估聯準會今年降息3至4碼，9月已降息2碼，因此在年底前應至少再降息1碼，而之後還有美國大選，聯準會也不希望大選有太大變化，因此預估降息時間落在大選之後的機率大，當然選前也有可能，但對長線沒有太大影響，短期來看，10年期美債殖利率4.2%已來到相對不錯的高點，但要到5%以上的機率不高，因為已進入降息循環，今、明兩年降7至8碼的趨勢不會改變。

張錫認為，台股高檔震盪屬於正常表現，美國大選對台股影響不會太大，因為台灣產業競爭力是足夠的，且以今年底來看明年台灣企業成長還不錯，包含AI發展、半導體、台積電等供應都非常強勁，加上進入降息循環後，台幣轉強也將吸引資金流入，因此基本面有撐。如今需要關注的就是美國大選及參眾議院的選舉結果，同時也需留意聯準會降息速度和通膨、匯率、關稅的變化，最後是地緣政治等都會在短期造成影響。

展望未來，張錫指出，台灣的產業很特別，非常集中於科技業，不像很多國家受到總體經濟的影響較大，台灣正好走在對的產業趨勢裡，過去有幾波機會，像是PC、手機、電動車等，台灣其實都只吃到邊邊角角，沒有真正跟上趨勢，但這一波AI台灣能參與的就很多，是在最好的時間點，且AI循環才剛開始，台灣的競爭力可說是世界最強的，未來三年都是向上發展的趨勢。

美國大選 美國聯準會 降息

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