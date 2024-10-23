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「證在小聚」長照場 16企業交流

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所共同舉辦的「證在小聚-10月智慧醫療+長期照護場」昨（23） 日落幕，並吸引16家潛力新創企業參與交流，共同探討台灣智慧醫療與長期照護產業的未來發展。

隨著台灣邁入超高齡社會，智慧醫療與長照需求日益攀升。證交所此次活動聚焦智慧醫療與長期照護領域，資誠聯合會計師事務所蔡晏潭會計師，分享照顧產業的現況與多元發展新趨勢，並與證交所及與會公司探討如何透過資本市場力量，加速產業發展，提升台灣在全球醫療產業的競爭力。

證交所為國內資本市場的重要推手，自今年起陸續舉辦「證在小聚」系列活動，以產業別分類，提供企業更精準的諮詢與媒合服務。截至目前已成功舉辦四場次，吸引近百家新創企業參與，逐步建立起完善的產業生態圈。證交所將持續扮演產業發展的堅強後盾，並深耕各產業生態圈，為台灣資本市場注入新的活力。

下一場「證在小聚」活動將於11月初推出綠能環保主題，歡迎各界踴躍報名參加。

證交所 資本市場 長期照護

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