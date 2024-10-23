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證交所打詐歌 傳唱有獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所推出打詐歌曲《愛錢的騙子》。 證交所／提供
證交所推出打詐歌曲《愛錢的騙子》。 證交所／提供

為提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，臺灣證券交易所推出打詐歌曲《愛錢的騙子》，8日上架到YouTube後，觀看數突破70萬次；證交所為擴大覆蓋面，同時強力在各大新聞台、55688計程車、臉書及IG對不同族群宣導。

為延續反詐話題熱度，證交所發起「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱抽大獎活動，邀請國人一同接力傳唱《愛錢的騙子》，喚起周邊親朋好友的識詐DNA。

即日起至11月15日止，只要在個人臉書 Reels或Instagram Reels 依證交所「5D反詐行動MV舞」公開發表創意影片，並於證交所FB活動貼文完成指定留言，即具備抽獎資格，有機會獲得全新iPhone 16 Pro 128GB、1,000元7-ELEVEN數位商品禮券。

若創作影片中，以文字或是口述完整呈現5D反詐內容，「不接陌生來電」 、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」，即額外具備Bonus抽獎活動抽獎資格，還有機會抽中星宇航空台北到東京雙人來回機票一名。

證交所也已發出英雄帖，邀請金融保險業、汽車工業、航運業、觀光餐旅業、貿易百貨、通信網路業、油電燃氣業等各行業代表性的龍頭企業，共同響應這次的反詐活動，為保護投資人及市場安全而努力，一同提高社會大眾的警覺心，增強防詐騙的免疫力。

打詐歌曲《愛錢的騙子》，由有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺擔任主唱，歌曲MV中，集結奧運金牌國手林郁婷、王齊麟，驚喜現身，出拳和揮動羽毛球拍打詐，藝人陳大天也不計形象展現浮誇演技，和台鋼Wing Stars啦啦隊共舞洗腦舞步，歌曲旋律充滿記憶點，歌詞巧妙帶入常見詐騙話術。

歌曲MV推出後，吸引不少網友大讚有創意，認為台語老歌新唱，能喚起長輩共鳴，還有人在MV底下留言，「人生第一次看完反詐廣告」、「以後詐騙集團加Line，我就丟這部影片」，《愛錢的騙子》成功成為新一代打詐神曲。

詐騙集團 證交所

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