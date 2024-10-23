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就市論勢／AI 伺服器鏈 出貨強勁

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

美股近期維持高檔震盪格局，AI龍頭輝達持續創新高。接下來美股科技巨頭將陸續公布財報，其中以10月29日、30日的四大CSP廠，包含亞馬遜、字母（Alphabet）、微軟及Meta最關鍵，市場將聚焦其AI相關資本支出。

但隨美國大選靠近，政治面帶來的波動也增加。尤其川普民調逐漸領先，市場擔憂全球關稅戰再起，市場風險厭惡將進一步上升。

台股部分，台積電法說利多股價激情噴出後，利多效應並未持續，反而台股也開始陷入高檔震盪。先從技術面觀察，7月18日的空方缺口23,769點仍對大盤具有壓力，量能也開始萎縮，昨（23）日成交量萎縮至3,420億元，低於5日均量3,947億元，代表買盤追價意願不足。

從籌碼層面觀察，外資在現貨市場除了18日大買超566億元外，後續買盤便直線下滑，昨日甚至由買轉賣。期貨部分，外資未平倉淨空單再度從28,000多口，加碼至36,000多口，代表外資在台積電法說後仍有顧忌，操作態度依然偏向保守。綜合觀察，美國總統大選前，台股維持震盪整理機會高。

投資建議

11月初除了美國大選，同時還將面對美ISM製造業指數、非農就業數據，及聯準會11月利率決議，關鍵事件都集中在11月4日當周。

隨不確定風險事件結束，緊接著就是上市櫃10月營收，已知利多包含AI伺服器供應鏈出貨強勁。度過月初的緊繃情緒，市場將重新開始追逐產業題材。

台積電 台股 美國大選

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