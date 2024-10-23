評估蘋果AI優於非蘋AI 大摩看好15檔台系蘋果供應鏈

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈」產業報告中指出，蘋果與非蘋陣營雖然將釋出AI功能，但短期內推升換機潮效應有限，目前較偏好蘋果AI股，看好台積電（2330）、世芯-KY等15檔台股。

AI應用落地化的問題，已成為能否引領一波智慧機換機潮的關鍵。大摩認為，不論是蘋果或非蘋陣營，AI功能推升智慧機換機的效應仍有限。在蘋果方面，Apple Intelligence部分功能的推出略落後於預期。至於安卓AI智慧機，仍缺乏殺手級應用。

大摩指出，在最近聯發科的新產品發布會，可以看到中國大陸智慧機品牌努力攻占AI應用市場。不過，Apple Intelligence似乎更加成熟，且預期將主導AI智慧機換機周期。

Apple Intelligence將於28日發布，iOS18.1也將同步上市。大摩引用美國AlphaWise調查指出，iPhone用戶有60%表示，Apple Intelligence將是決定是否換機的重要考量因素。

大摩指出，iOS 18.1美國用戶可以使用六大功能，但仍有一些大家更期待的功能要到12月才會隨著iOS 18.2上市，包括Genmoji、Image Playground、Visual Intelligence及ChatGPT整合等。有些功能更要等到2025年3月或之後，才會隨著iOS 18.3或iOS 18.4問世。

儘管如此，長期來看，AI仍是推動智慧機換機潮效應的重要催化劑，尤其是蘋果供應鏈。在台系供應鏈中，大摩預期有15檔受惠個股，包括科技上游的台積電、世芯-KY、創意、晶心科、聯發科、京元電，以及科技下游的鴻海、廣達、緯創、華碩、奇鋐、金像電、台達電、智邦、致茂等。