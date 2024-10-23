快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

聽新聞
0:00 / 0:00

評估蘋果AI優於非蘋AI 大摩看好15檔台系蘋果供應鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大摩指出，在最近聯發科的新產品發布會，可以看到中國大陸智慧機品牌努力攻占AI應用市場。不過，Apple Intelligence似乎更加成熟，且預期將主導AI智慧機換機周期。路透（資料照片）
大摩指出，在最近聯發科的新產品發布會，可以看到中國大陸智慧機品牌努力攻占AI應用市場。不過，Apple Intelligence似乎更加成熟，且預期將主導AI智慧機換機周期。路透（資料照片）

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈」產業報告中指出，蘋果與非蘋陣營雖然將釋出AI功能，但短期內推升換機潮效應有限，目前較偏好蘋果AI股，看好台積電（2330）、世芯-KY等15檔台股。

AI應用落地化的問題，已成為能否引領一波智慧機換機潮的關鍵。大摩認為，不論是蘋果或非蘋陣營，AI功能推升智慧機換機的效應仍有限。在蘋果方面，Apple Intelligence部分功能的推出略落後於預期。至於安卓AI智慧機，仍缺乏殺手級應用。

大摩指出，在最近聯發科的新產品發布會，可以看到中國大陸智慧機品牌努力攻占AI應用市場。不過，Apple Intelligence似乎更加成熟，且預期將主導AI智慧機換機周期。

Apple Intelligence將於28日發布，iOS18.1也將同步上市。大摩引用美國AlphaWise調查指出，iPhone用戶有60%表示，Apple Intelligence將是決定是否換機的重要考量因素。

大摩指出，iOS 18.1美國用戶可以使用六大功能，但仍有一些大家更期待的功能要到12月才會隨著iOS 18.2上市，包括Genmoji、Image Playground、Visual Intelligence及ChatGPT整合等。有些功能更要等到2025年3月或之後，才會隨著iOS 18.3或iOS 18.4問世。

儘管如此，長期來看，AI仍是推動智慧機換機潮效應的重要催化劑，尤其是蘋果供應鏈。在台系供應鏈中，大摩預期有15檔受惠個股，包括科技上游的台積電、世芯-KY、創意、晶心科、聯發科、京元電，以及科技下游的鴻海、廣達、緯創、華碩、奇鋐、金像電、台達電、智邦、致茂等。

AI Apple iPhone 世芯 台積電 大摩 智慧機

延伸閱讀

小摩指蘋果iPhone 16需求好轉 花旗估下半年生產約8,900萬支

會見蘋果CEO庫克 陸工信部長：盼繼續深耕大陸市場加大創新投入

庫克出馬拚蘋果AI登陸 傳可能洽談Apple Intelligence落地事宜

PC半導體景氣 大摩看淡

相關新聞

台股到頂了？專家「AI利多有創高可能」：但要密切注意美大選、財報週動向

最近大家常討論，現在的股市到底是不是頭部，有些人覺得台股會繼續上，像是小摩上看29000點，而技術分析專家甚至上看38000點。這些文字看似聳動，但其實意義不大，我也認為台股會上38000點，甚至上50000點，重點是，多久之後？

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

台股24日開高殺低，終場收盤下跌142.24點，終場以23,192.52點作收，成交量3,657.32億元；台積電（23...

美債賣壓重、投資人慘被套...有望解套？辣媽分析「褐皮書數據」：對債市利多

「美國公債利率繼續攀升，但褐皮書顯示經濟放緩」

台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

針對華為繞道下單疑雲，台積電（2330）首度否認，強調「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，另外，彭博資訊引述未具...

台積電穩盤航空股高飛 台股震盪力守23300點

台股今天開高約111點，隨後在平盤附近23300點震盪，台積電發揮穩盤效果，盤中上漲15元，漲幅1.41%，AI概念股、...

CoWoS供不應求、GB200 將量產 統一投信：台股年底行情仍可期

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期，帶動台股大盤達到短期波段高點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台美進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。