「證在小聚-10月智慧醫療+長期照護場」圓滿落幕 共創產業新未來

臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所共同舉辦的「證在小聚-10月份智慧醫療+長期照護場」於10月23日圓滿落幕。這次活動邀請到金融監督管理委員會證券期貨局組長黃仲豪蒞臨指導，吸引16家潛力新創企業參與交流，共同探討台灣智慧醫療與長期照護產業的未來發展。

隨著台灣邁入超高齡社會，智慧醫療與長期照護產業的需求日益攀升。這次活動聚焦於智慧醫療與長期照護領域，資誠聯合會計師事務所蔡晏潭會計師分享照顧產業的現況與未來多元發展新趨勢，並與證交所及與會公司共同探討如何透過資本市場的力量，加速產業發展，提升台灣在全球醫療產業的競爭力。

臺灣證券交易所身為國內資本市場的重要推手，證交所自今年起陸續舉辦「證在小聚」系列活動，以產業別分類，提供企業更精準的諮詢與媒合服務。截至目前已成功舉辦四場次，吸引近百家新創企業參與，逐步建立起完善的產業生態圈。證交所將持續扮演產業發展的堅強後盾，並深耕各產業生態圈，為臺灣的資本市場注入新的活力。下一場「證在小聚」活動將於11月初推出綠能環保主題，歡迎各界踴躍報名參加。