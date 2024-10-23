快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

「證在小聚-10月智慧醫療+長期照護場」圓滿落幕 共創產業新未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證在小聚-10月份智慧醫療+長期照護場」（左起）證交所上市一部經理陳怡成、資誠聯合會計師事務所會計師蔡晏潭、證交所總經理李愛玲、金管會證期局組長黃仲豪、證交所上市二部協理邱元贊。圖／臺灣證券交易所提供
證在小聚-10月份智慧醫療+長期照護場」（左起）證交所上市一部經理陳怡成、資誠聯合會計師事務所會計師蔡晏潭、證交所總經理李愛玲、金管會證期局組長黃仲豪、證交所上市二部協理邱元贊。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所共同舉辦的「證在小聚-10月份智慧醫療+長期照護場」於10月23日圓滿落幕。這次活動邀請到金融監督管理委員會證券期貨局組長黃仲豪蒞臨指導，吸引16家潛力新創企業參與交流，共同探討台灣智慧醫療與長期照護產業的未來發展。

隨著台灣邁入超高齡社會，智慧醫療與長期照護產業的需求日益攀升。這次活動聚焦於智慧醫療與長期照護領域，資誠聯合會計師事務所蔡晏潭會計師分享照顧產業的現況與未來多元發展新趨勢，並與證交所及與會公司共同探討如何透過資本市場的力量，加速產業發展，提升台灣在全球醫療產業的競爭力。

臺灣證券交易所身為國內資本市場的重要推手，證交所自今年起陸續舉辦「證在小聚」系列活動，以產業別分類，提供企業更精準的諮詢與媒合服務。截至目前已成功舉辦四場次，吸引近百家新創企業參與，逐步建立起完善的產業生態圈。證交所將持續扮演產業發展的堅強後盾，並深耕各產業生態圈，為臺灣的資本市場注入新的活力。下一場「證在小聚」活動將於11月初推出綠能環保主題，歡迎各界踴躍報名參加。

證交所 資本市場 長期照護

延伸閱讀

證交所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動 抽 iPhone 16 Pro

證交所矽谷招商 回響熱

證交所助優質企業掛牌

仁寶智慧醫療再報喜 「小金雞」董座獲邀面見蕭副總統

相關新聞

台股到頂了？專家「AI利多有創高可能」：但要密切注意美大選、財報週動向

最近大家常討論，現在的股市到底是不是頭部，有些人覺得台股會繼續上，像是小摩上看29000點，而技術分析專家甚至上看38000點。這些文字看似聳動，但其實意義不大，我也認為台股會上38000點，甚至上50000點，重點是，多久之後？

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

台股24日開高殺低，終場收盤下跌142.24點，終場以23,192.52點作收，成交量3,657.32億元；台積電（23...

美債賣壓重、投資人慘被套...有望解套？辣媽分析「褐皮書數據」：對債市利多

「美國公債利率繼續攀升，但褐皮書顯示經濟放緩」

台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

針對華為繞道下單疑雲，台積電（2330）首度否認，強調「目前並未獲悉台積公司成為任何調查的對象」，另外，彭博資訊引述未具...

台積電穩盤航空股高飛 台股震盪力守23300點

台股今天開高約111點，隨後在平盤附近23300點震盪，台積電發揮穩盤效果，盤中上漲15元，漲幅1.41%，AI概念股、...

CoWoS供不應求、GB200 將量產 統一投信：台股年底行情仍可期

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期，帶動台股大盤達到短期波段高點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台美進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。