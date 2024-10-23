估AI推動台股未來3年向上 多頭總司令張錫：不用預測高點

隨著美國聯準會（Fed）官員暗示有意放緩降息步伐，10年期美債殖利率一度升破4.2%，美股主要指數與台股陷入震盪。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫23日指出，預估聯準會今年底前至少再降息1碼，而在這一波AI、先進半導體發展當中，台灣正好走在對的產業道路上，且未來三年都是向上發展的趨勢，因此不用預測高點在哪裡。

張錫表示，本來市場就預估聯準會今年會降息3～4碼，9月已經降息2碼，因此在年底前應該至少再降息1碼，但因美國景氣表現不錯，所以不需要降太多，之後還有美國大選，聯準會也不希望大選有太大變化，因此預估降息落在大選之後的機率大，當然選前也有可能，但對長線沒有太大影響，短期來看，10年期美債殖利率4.2%已經來到相對不錯的高點，但要到5%以上的機率不高，因為已經進入降息循環，今明兩年降7～8碼的趨勢不會改變。

台股23日震盪跌200.67點，收在23334.76點。張錫認為，台股高檔震盪屬於正常表現，美國大選對台股來說只是一個不確定因素，對台灣影響不會這麼大，因為台灣在產業的競爭力是足夠的，比較需要留意的是政策、匯率、關稅的調整，但這都是明年的事，以今年底來看明年台灣公司成長還不錯，包含AI發展、半導體、台積電（2330）等供應都非常強，加上進入降息循環後，台幣轉強也會吸引資金流入，因此基本面是有撐的。如今需要關注的就是美國大選、美國參眾議院的選舉結果，同時也需關注聯準會降息速度和通膨的表現，最後是地緣政治的影響都會在短期造成影響。

張錫指出，台灣的產業是很特別的，非常集中於科技業，不像很多國家受到總體經濟的影響較大，台灣正好走在對的產業趨勢裡面，過去有幾波的機會，像是PC、手機、電動車等，台灣其實都只吃到邊邊角角，沒有真正跟上趨勢，但這一波AI台灣能參與的就很多，是在最好的時間點。且AI循環現在才剛開始，基本上，台灣的競爭力是世界最強的，未來三年都是向上發展的趨勢。

張錫強調，只要公司的競爭力存在，走在對的道路上，就不要預測高點，就像台積電大家覺得800元是高點就賣掉了，那現在1,000元了要不要追，根據過往經驗，過幾年來看，現在的高點都是之後的低點。

退休基金協會慶祝25周年，以「富足退休 永續相伴」為主題辦理研討會，邀請產業專家共同討論退休投資與個人安養的創新趨勢的案例及可行性，持續推動退休金導入金融市場，為年輕世代建立一個具有永續性、充足性、公正性的退休金制度。張錫分享，在退休規畫上，美國401K而言是一個很成功的例子，國內的就私教退撫也是推動得非常好，希望國內勞退自提、自選能早日開放。