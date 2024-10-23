外資減碼台股78.93億元 賣超前10名金融股居多

台股今天在台積電等權值股走跌影響下，加權指數下跌200.67點，收在23334.76點，跌破5日線，成交值新台幣3326.91億元。外資減碼78.93億元，賣超前10名以金融股居多，台新金、玉山金入列。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國總統大選選情膠著，且股市已攀升至相對高點，市場追價意願低迷，觀望氣氛升高。

劉坤錫說，近期企業陸續公布財報，業績表現將僅影響個股股價走勢，美國總統大選變數對整體股市影響較大，短期因選情混沌不明，大盤可能呈現盤整走勢。

三大法人今天同步賣超，合計賣超147.92億元，其中，外資及陸資賣超78.93億元，投信賣超1.63億元，自營商賣超67.36億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中以金融股居多，有台新金、玉山金、中信金及兆豐金。在外資賣超衝擊下，台新金、玉山金等股價同步下挫逾1%。

此外，外資賣超前10名還有聯電、國泰永續高股息（00878）、力積電、中石化、復華台灣科技優息（00929）及華泰。

外資買超前10名有新光金、期街口布蘭特正2（00715L）、中信中國50正2（00753L）、陽明、一詮、映泰、元大台灣價值高息（00940）、富邦恒生國企正2（00665L）、瑞軒及晶技。