美股成長創新雙引擎 收益資產搭降息順風

儘管大選在即，挾著旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現勢不可擋，道瓊、標普500指數均在近日創下新高。然而國際地緣政治不安和市場漲高疑慮不減，2024年第4季乃至2025年第1季的投資布局仍宜居高思危，富蘭克林投顧表示，現階段仍應布局債券資產做為核心，掌握降息行情並兼顧股債資產配置。

美股中又以科技股在今年來表現最為出色，引領多頭上演，產業前景和股價的續航力成為投資人關注焦點。富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經濟理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，美國聯準會開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長，經濟軟著陸的情境和消費力具備韌性，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長，同時預期美國總統大選結果對股市長遠影響有限，未來來表現仍偏向正向，投資人無須過於擔心。

富蘭克林股票團隊匯整股市四大驅動主題，分別是包括生成式AI與雲端運算的「數位轉型」，涵蓋GLP-1減肥藥及基因編輯的「基因組學與醫療創新」，囊括太陽能、風力、核能和智慧電網、儲能的「能源轉型」，以及網羅製造業回流、近岸外包、工業數位化、AI工廠等題材的「擴大全球產業基礎」。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，AI是目前最受矚目的題材，隨著AI越來越聰明，勢必成為下一個重要技術平台，不過市場通常傾向保守估計新科技發展，像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務，最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高38%，團隊相信AI終將釋出數兆美元的生產力，進而觸發科技和其他各產業廣泛升級。

科技之外，另一項莫過於和全球高齡化議題緊密連動的生技醫療產業，其中備受關注的莫過於GLP-1減肥藥議題，富蘭克林股票團隊表示，目前全球有超過十億人受肥胖症所苦，胰高血糖素樣勝肽-1(GLP-1)是一種由人體自然產生的激素，不只有減肥效果，臨床試驗也顯示在心血管疾病、睡眠呼吸中止症、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)、阿茲海默症的治療展現潛力。

強納森．柯堤斯表示，AI為科技及其他產業創造重大機會，卻也凸顯電力供應的難題，加上因應全球氣候變遷，促使公私部門傾力於能源轉型，未來隨著更多間歇性、再生性、分散式能源上線，預期電網複雜性將不斷提高，也將提供獨特投資機會。此外在製造業回流、供應鏈重組趨勢逐漸成形，擴大全球產業基礎已是大勢所趨，過程中將為提供企業廠房設備、關鍵零組件和服務的相關產業帶來前所未有的機遇。

富蘭克林股票團隊認為，美國經濟、企業獲利能力、消費者依然保持健康，對美股而言，美國總統大選無論哪一陣營勝出執政，都會表現良好，干擾有限。就政策來看，共和黨候選人川普聚焦在減少監管、降低稅率，但可能會增加政府支出與提高關稅，民主黨候選人賀錦麗則傾向對企業和富裕個人提高稅率，並推動由政府主導的基礎設施支出以及乾淨能源、氣候獎勵措施。

強納森．柯堤斯表示表示，美股機會多元，建議以科技、生技雙技基金加以掌握。富蘭克林坦伯頓科技基金以多主題投資策略完整把握價值數兆美元的「數位轉型」機會，追求AI、雲端運算、數位媒體轉型、新型商業等跨行業的創新驅動投資機會，投資範圍也能因此囊括最成熟、新興、推動數位轉型的上市公司以及未被發掘的未上市公司。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金則聚焦在生物科技、新興製藥、生命科學工具、分子診斷領域，均衡投資於各市值領域公司，包括很大一部分是小微型生技公司和首次公開發行股票的布局。