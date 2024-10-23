不只AI、能源…股市4大驅動主題揭曉 這款減肥藥也成焦點

美國大選在即，挾著旺季效應和經濟數據符合預期，美股表現勢不可擋，道瓊、史坦普500指數均在近日創下新高，但國際地緣政治不安和市場漲高疑慮不減，第四季乃至明年第一季的投資佈局仍宜居高思危，富蘭克林投顧建議，現階段仍應佈局債券資產做為核心，掌握降息行情並兼顧股債資產配置，股市則有四大主題趨勢值得關注，包括AI、能源、擴大全球產業基礎，以及減肥藥等醫療創新。

今年以來的美股，以科技股表現最為出色，產業前景和股價的續航力成為投資人關注焦點。富蘭克林股票團隊首席投資長強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）23日在年終投資展望說明會上表示，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長，同時預期美國總統大選結果對股市長遠影響有限，未來來表現仍偏向正向，投資人無須過於擔心。

富蘭克林股票團隊彙整股市四大驅動主題，分別是包括生成式AI與雲端運算的「數位轉型」，涵蓋GLP-1減肥藥及基因編輯的「基因組學與醫療創新」，囊括太陽能、風力、核能和智慧電網、儲能的「能源轉型」，以及網羅製造業回流、近岸外包、工業數位化、AI工廠等題材的「擴大全球產業基礎」。

強納森．柯堤斯指出，AI是目前最受矚目的題材，隨著AI越來越聰明，勢必成為下一個重要技術平台，不過市場通常傾向保守估計新科技發展，像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務，最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高38%，團隊相信AI終將釋出數兆美元的生產力，進而觸發科技和其他各產業廣泛升級。

與全球高齡化議題緊密連動的生技醫療產業也是一大主題，其中備受關注的莫過於GLP-1減肥藥議題，富蘭克林股票團隊表示，目前全球有超過十億人受肥胖症所苦，胰高血糖素樣勝肽-1（GLP-1）是一種由人體自然產生的激素，不只有減肥效果，臨床試驗也顯示在心血管疾病、睡眠呼吸中止症、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）、阿茲海默症的治療展現潛力。

強納森．柯堤斯表示，AI為科技及其他產業創造重大機會，卻也凸顯電力供應的難題，加上因應全球氣候變遷，促使公私部門傾力於能源轉型，未來隨著更多間歇性、再生性、分散式能源上線，預期電網複雜性將不斷提高，也將提供獨特投資機會。

同時，在製造業回流、供應鏈重組趨勢逐漸成形，擴大全球產業基礎已是大勢所趨，過程中將為提供企業廠房設備、關鍵零組件和服務的相關產業帶來前所未有的機遇。