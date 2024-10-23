川普當選「通膨恐再起」債券將迎大利空？ 辣媽：似乎還未完全反映建議分批進場

美國公債利率彈升成為金融市場焦點

美國大選即將到來，金融市場已經預期川普會當選，也將這個預期反應在股價，債券市場利率上。

如果川普當選，市場擔心通膨問題會變得更難掌控，這對美債來說算是個利空消息。

而市場上擔心的美國公債發債總量不斷增加，目前看來，兩個總統參選人目前都沒有針對這部分提出解決方案，如果美債發行繼續增加，是否會讓信評機構調降美國公債的評等，這也是債市的隱憂，需要再持續追蹤。

金融市場的價格總是提前反應，不管是利多或是利空，都不會等到真正發生的那一天，價格才會反映。

如果川普真的當選了，利率也早已反映了（如同現在的反彈），不會等到他當選那天才開始。

10年公債利率從九月份的低點3.58%到現在4.21%，已經反彈了0.63%（63bps）。

元大美債20年（00679B），從九月份高點31.88，下跌到剛剛開盤29.32，下跌約8%。如果要做股債配置的話，很多人趁低檔入市了，但目前利空似乎還沒完全反映完，或許比較安穩的策略，依舊是分批進場。

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