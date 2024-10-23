聽新聞
0:00 / 0:00
台股下跌200點 三大法人賣超147億元
台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.93億元，投信賣超1.62億元，自營商賣超（合計）67.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.55億元，自營商（避險）賣超35.81億元。
台積電（2330）收1,060元，下跌1.4%，回測十日線，鴻海（2317）則收紅，收在216元。資金轉進化學族群，達興材料（5234）攻上漲停板，收254.5元，三晃（1721）、大立（4716）漲停鎖死，三福化（4755）大漲逾9%，收137元。矽光子概念股中光聖（6442）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）持續走強，聯鈞最高漲至252.5元，再刷新高，旺矽也逼近10月15日的盤中高點，收860元。此外銅板股表現活潑，工具機大廠恩德（1528）爆量攻上漲停，收21.9元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言