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台股下跌200點 三大法人賣超147億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。圖／聯合報系資料照片
台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。圖／聯合報系資料照片

台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.93億元，投信賣超1.62億元，自營商賣超（合計）67.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超31.55億元，自營商（避險）賣超35.81億元。

台積電（2330）收1,060元，下跌1.4%，回測十日線，鴻海（2317）則收紅，收在216元。資金轉進化學族群，達興材料（5234）攻上漲停板，收254.5元，三晃（1721）、大立（4716）漲停鎖死，三福化（4755）大漲逾9%，收137元。矽光子概念股中光聖（6442）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）持續走強，聯鈞最高漲至252.5元，再刷新高，旺矽也逼近10月15日的盤中高點，收860元。此外銅板股表現活潑，工具機大廠恩德（1528）爆量攻上漲停，收21.9元。

三大法人 台積電 台股 外資 漲停

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